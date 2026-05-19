Pergamino: Acuerdo salarial entre el Municipio y los trabajadores

El Municipio de Pergamino y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron un nuevo acuerdo paritario correspondiente al año 2026, en el marco de las negociaciones salariales que se vienen desarrollando entre las partes para hacer frente al contexto inflacionario y preservar el poder adquisitivo de los empleados comunales.

Una investigadora de Pergamino recibió uno de los premios más importantes del país en cultivos extensivos

El entendimiento quedó formalizado este martes durante una reunión llevada a cabo en el Palacio Municipal, encabezada por el secretario de Gobierno, Karim Dib; el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio; y la directora de Recursos Humanos, Flavia Cascardo, junto a representantes de los distintos sindicatos que nuclean a los trabajadores municipales: el Sindicato de Obreros Municipales, ATE, Upcn y Sosba.

De acuerdo a lo establecido en la propuesta consensuada y posteriormente aceptada por las organizaciones gremiales, los trabajadores municipales percibirán un incremento salarial del 3,4 por ciento correspondiente al mes de mayo, un 2,9 por ciento en junio y un 4,8 por ciento en julio. Los aumentos serán aplicados sobre los salarios básicos de abril, mayo y junio respectivamente, alcanzando a la totalidad del personal de la administración pública municipal.

Desde el Ejecutivo local destacaron que el acuerdo forma parte de una política de diálogo permanente con los gremios y remarcaron la importancia de sostener canales de negociación abiertos en un escenario económico complejo, marcado por la evolución constante de los índices inflacionarios.

En permanente contacto

Asimismo, durante el encuentro ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar monitoreando el comportamiento de la inflación y el impacto de las variables económicas sobre los ingresos de los trabajadores municipales. En ese sentido, se resolvió mantener activa la Mesa Técnica de seguimiento salarial y avanzar con nuevas instancias de evaluación en los próximos meses.

Como parte de ese esquema de trabajo, se fijó una nueva reunión de Mesa Técnica para el 16 de julio, mientras que el próximo encuentro paritario quedó programado para el 18 de agosto. Allí, representantes del Municipio y de los gremios volverán a analizar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el escenario económico general, con el objetivo de revisar la situación salarial y definir posibles actualizaciones futuras.

Negociación

De esta manera, el Municipio y los sindicatos continúan sosteniendo una dinámica de negociación periódica que busca acompañar la realidad económica y garantizar previsibilidad tanto para la administración comunal como para los trabajadores municipales.