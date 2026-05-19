Smartphones, 5G y nuevas tecnologías: la infraestructura de la gratificación instantánea

Un estudio de Google muestra que, si una página tarda más de 3 segundos en cargar, el 53% de los usuarios la abandona y no mira para atrás. Este es el nivel de tolerancia que gestionan las personas en internet y por eso la vara para los que ofrecen servicios por internet está muy alta.

Tendencias Multas: un nuevo radar "inteligente" que no se puede esquivar podría llegar a las rutas argentinas

Detrás de cada experiencia digital que se siente instantánea hay una red de antenas, fibra óptica, servidores y protocolos que trabajan para eliminar la fricción entre el deseo y la acción. A continuación, una mirada al entorno que hace el juego posible.

La industria del iGaming es uno de los ejemplos más claros. La tecnología de vanguardia puede ponerse en marcha para activar una sesión de ruleta virtual , juegos de casino en vivo y tragamonedas atrapantes con temáticas divertidas.

Por ejemplo, los juegos en vivo dependen del streaming en tiempo real para funcionar: un jugador en Buenos Aires puede sentarse en una mesa de ruleta transmitida desde un estudio en Riga o Manila, interactuar con el dealer y con otros jugadores, y ver cómo gira la bola en directo.

Esa misma lógica de interacción instantánea es la que sostiene las apps de deportes en vivo, las subastas digitales en tiempo real, las consultas médicas por videollamada y las clases online interactivas.

La infraestructura de fondo se sustenta en una baja latencia, una alta capacidad de transferencia de datos y una conexión a internet sin cortes.

Juegos de resolución rápida, la tendencia del 2026

Los juegos rápidos pasaron de representar apenas el 5-7% de la actividad de iGaming en 2020 al 15-25% en 2025, y la tendencia sigue en alza de acuerdo a datos sectoriales.

Estos juegos carecen de reglas complicadas y se resuelven en segundos. Son formatos como los crash games, los premios instantáneos y las loterías digitales, que crecieron un 350% en participación de ingresos brutos entre enero de 2024 y agosto de 2025.

En varios sentidos funcionan igual que un reel de Instagram o un video de TikTok, ya que capturan la atención en segundos, entregan el resultado y permiten repetir.

Latinoamérica lidera este fenómeno. Argentina y México son los mercados más activos en monedas locales, y en Asia el crecimiento es explosivo: India creció un 130% e Indonesia un 247% en número de apuestas casuales solo entre el primer y segundo trimestre de 2025.

Primero en el móvil, después en otras pantallas

El informe de un fabricante de software para casinos online indica que el 87% de los jugadores en Latinoamérica acceden desde dispositivos móviles. En estos casos, las apps ligeras y de bajo consumo de datos son fundamentales, ya que permiten mantener una experiencia fluida.

A nivel global, el 58% de los ingresos brutos del juego online en 2024 provino del móvil, con una proyección del 67% para 2029.

Teniendo a mano estos datos de uno de los principales fabricantes de software de casino del mundo, se entiende que el diseño mobile-first sea una necesidad operativa para los operadores de casino online y apuestas deportivas.

Sobre todo en mercados donde la infraestructura de banda ancha fija es limitada o costosa, el smartphone no compite con la computadora. Es la computadora. Y todo lo que funcione en esa pantalla tiene que ser rápido, ligero y funcional con conexiones que no siempre son estables.

El bajo alcance del 5G en Argentina, un reto para los operadores

Mientras el mundo avanza hacia experiencias digitales cada vez más exigentes en datos, Argentina enfrenta un cuello de botella en la infraestructura.

Hasta finales de 2025, en el país había apenas 255 antenas 5G activas, concentradas en el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La penetración de la tecnología 5G alcanza al 9% de la población, aun si las principales operadoras invirtieron más de 1.000 millones de dólares cada una en los últimos dos años y están a la espera de desembolsar otros 9.000 millones de dólares en los próximos cinco años.

Según una investigación de iProfesional, la posible integración entre dos de las grandes empresas de telecomunicación de Argentina, pendiente de autorización gubernamental, podría generar la escala necesaria para asumir dichos costos.

Como resultado, la fusión optimizaría la fibra óptica al hogar (que ya cubre el 40,9% de las conexiones fijas) y aceleraría la instalación de nuevas radiobases.

Para las industrias que dependen de la venta de bienes o servicios a través de internet y que dependen de la conectividad móvil como canal principal, el retraso puede ser costoso, dado que cada milisegundo de latencia adicional impacta en la experiencia del usuario.

Mientras Argentina resuelve su infraestructura, los operadores que quieran competir en el mercado local deberán optimizar sus plataformas para funcionar con las limitaciones actuales y poder, a pesar de esto, ofrecer juegos de resolución rápida y una experiencia de usuario aceptable.