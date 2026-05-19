Argentina envejece: Nueva estructura poblacional y retos para el sistema previsional y de seguros

La Argentina se encamina hacia una transformación demográfica profunda que impactará de lleno en la economía, el mercado laboral, el sistema previsional y también en la industria aseguradora. Así lo advierte un informe de Argendata , la plataforma abierta de datos y visualizaciones desarrollada por Fundar , elaborado por Rafael Rofman, investigador principal de Cippec.

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El estudio sostiene que el país tendrá hacia fines de siglo una población menos numerosa y significativamente más envejecida. Actualmente, el 12,5% de la población argentina tiene más de 65 años y el 29,1% menos de 20 años. Para 2050, esas proporciones convergerán hacia 19,8% y 20,9%, respectivamente. Pero el cambio más drástico llegará hacia 2100: el 34,3% de la población será mayor de 65 años y solo el 16,4% tendrá menos de 20.

La conclusión es clara: la Argentina atraviesa una transición estructural desde una sociedad relativamente joven hacia otra crecientemente envejecida, impulsada por dos factores simultáneos: el aumento sostenido de la esperanza de vida y la fuerte caída de la natalidad.

Una transición demográfica más lenta que en otros países

El informe remarca que la historia demográfica argentina tuvo una evolución particular respecto tanto de los países desarrollados como de otras naciones latinoamericanas.

“Los cambios demográficos tuvieron una trayectoria irregular y más lenta en su progreso”, precisa el trabajo.

Desde 1950, la Argentina envejeció más lentamente que otros países de la región. Sin embargo, esa tendencia comenzó a acelerarse en los últimos años, especialmente por la abrupta caída de la fecundidad.

La edad mediana de la población viene creciendo sostenidamente desde hace décadas, mientras disminuye el peso relativo de los niños y jóvenes y aumenta la proporción de adultos mayores.

Menos nacimientos y más expectativa de vida

Uno de los datos más relevantes del estudio es la fuerte aceleración en el descenso de la fecundidad durante la última década.

Según Argendata, el cambio fue generalizado en todas las provincias y tuvo un impacto especialmente fuerte en la fecundidad adolescente, que cayó rápidamente en los últimos años.

Al mismo tiempo, la expectativa de vida continúa creciendo de manera sostenida desde fines del siglo XIX gracias a mejoras en medicina, salud pública, vacunación, nutrición y condiciones de vida.

Las mejoras en mortalidad se registraron en todas las edades, desde la infancia hasta los adultos mayores, aunque el ritmo de crecimiento de la esperanza de vida en Argentina fue más lento que en otros países latinoamericanos.

El envejecimiento cambia toda la estructura social

El informe advierte que el envejecimiento poblacional no es solo un fenómeno estadístico: transforma profundamente la organización social y económica.

Entre los cambios más visibles aparecen:

Hogares cada vez más pequeños.

Maternidades más tardías.

Menor cantidad de niños en edad escolar.

Una presión creciente sobre los sistemas previsionales y de salud.

“La rápida reducción de la fecundidad observada desde 2014 ya se refleja en la cantidad de niños en las escuelas”, señala el trabajo.

En paralelo, el estudio alerta sobre el fuerte impacto que esta dinámica tendrá sobre el sistema jubilatorio argentino, ya que habrá proporcionalmente menos trabajadores activos financiando a una población creciente de adultos mayores.

El bono demográfico: una ventana que empieza a cerrarse

Actualmente, la Argentina todavía atraviesa una etapa relativamente favorable conocida como “bono demográfico”: un período en el que la población en edad de trabajar es proporcionalmente mayor que la población dependiente (niños y adultos mayores).

Sin embargo, el informe advierte que esa ventana tiene fecha de vencimiento. “El bono demográfico es acotado: en torno a 2040 comenzará a revertirse”, indica el estudio.

A partir de allí, el envejecimiento acelerado implicará mayores desafíos fiscales, previsionales y sanitarios, además de nuevas demandas para industrias vinculadas a protección financiera, ahorro de largo plazo y seguros de salud y retiro.

Una población que casi no crecerá, pero será muy distinta

Otro aspecto central del informe es que la población argentina continuará creciendo en las próximas décadas, aunque cada vez más lentamente.

La desaceleración responde tanto a la caída del crecimiento vegetativo (menos nacimientos) como a la menor incidencia de las migraciones internacionales, que tuvieron un rol clave entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, pero cuya influencia se redujo significativamente desde entonces.

Las proyecciones muestran que hacia fines de siglo la Argentina tendrá una población relativamente estable en tamaño, pero radicalmente distinta en composición etaria.

Un desafío estratégico para el futuro

El informe de Argendata concluye que comprender estos cambios resulta central para diseñar estrategias de desarrollo y políticas públicas sostenibles.

El envejecimiento poblacional plantea desafíos en materia previsional, sanitaria, laboral y educativa, pero también abre oportunidades vinculadas a la llamada “economía silver”, el desarrollo de nuevos servicios para adultos mayores y la expansión de soluciones financieras y aseguradoras orientadas a longevidad, retiro y cuidados.

En ese contexto, la transición demográfica aparece como uno de los fenómenos estructurales más relevantes que deberá enfrentar la Argentina en las próximas décadas.