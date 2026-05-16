El grupo teatral Las Enaguas desembarca en Espacio GAE con la obra Niño Monstruo

Niño Monstruo, una obra del Grupo teatral Las Enaguas reconocida por su mirada sensible y su fuerte compromiso con las problemáticas sociales y de género. LAS ENAGUAS

Este sábado, a las 20:00, el escenario de Espacio GAE –Guido 722- recibirá al Grupo teatral Las Enaguas de la ciudad de Junín con la presentación de la obra Niño Monstruo, dirigida por Marcelo Galarse y con curaduría de Luciana Cruz.

La propuesta escénica invita al público a sumergirse en una experiencia teatral profundamente poética y emocional, donde las heridas, los afectos y la capacidad de sanar ocupan un lugar central. A través de una mirada sensible y comprometida, la obra aborda las marcas que dejan las distintas formas de violencia, al tiempo que pone en valor los vínculos humanos como espacios de resistencia, contención y transformación.

Niño Monstruo se inscribe dentro de una línea de teatro socialmente comprometido, característica que ha definido gran parte del recorrido artístico del grupo Las Enaguas desde su creación en la ciudad de Junín en 2012. La compañía surgió como un espacio de investigación y creación escénica con identidad propia y, con el paso de los años, logró consolidarse como uno de los referentes regionales del teatro independiente, vinculado a temáticas sociales y de género.

Niño Monstruo y un reconocimiento provincial El texto de la obra fue distinguido al ser seleccionado entre los quince proyectos participantes de la Clínica de Dramaturgia con Perspectiva de Género organizada conjuntamente por el Consejo Provincial de Teatro Independiente y el Instituto Nacional del Teatro, reconocimiento que resalta la potencia artística y temática de la propuesta.

Entre los antecedentes más destacados del grupo aparece “Agosto en la piel”, una obra centrada en la violencia obstétrica que recibió reconocimiento por su abordaje sensible y su compromiso social. La llegada de Niño Monstruo a Pergamino representa una nueva oportunidad para acercarse a una propuesta teatral contemporánea que combina sensibilidad estética, reflexión social y una fuerte búsqueda expresiva.

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