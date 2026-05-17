El pergaminense Juan Manuel Aristegui se destaca en la impactante escenografía de Desde el jardín

El realizador pergaminense estuvo a cargo de la compleja instalación vegetal que da vida al impactante jardín escénico de Desde el jardín, una de las puestas más elogiadas de la temporada porteña.

Desde el jardín se presenta con gran repercusión en el Teatro Metropolitan, con una puesta escenográfica inmersiva en la que participa el pergaminense Juan Manuel Aristegui.

Con una extensa trayectoria en el Teatro Nacional Cervantes, Juan Manuel Aristegui y su equipo aportaron su talento a la escenografía de Desde el jardín.

El talento pergaminense también tiene un lugar destacado en una de las grandes apuestas teatrales de la temporada porteña. El realizador escenográfico Juan Manuel Aristegui forma parte del equipo creativo de Desde el jardín , la obra protagonizada por Guillermo Francella que desde el 28 de marzo se presenta con gran repercusión en el teatro Teatro Metropolitan .

La producción, dirigida y adaptada por Marcos Carnevale sobre la obra original del escritor Jerzy Kosinski , se convirtió rápidamente en uno de los espectáculos más comentados de la cartelera porteña. Además de las actuaciones de figuras como Andrea Frigerio y Martín Seefeld , uno de los aspectos más elogiados por el público y la crítica es la impactante puesta escenográfica, donde Aristegui y su equipo tuvieron una participación clave.

La escenografía fue diseñada por Julieta Kompel junto a Gonzalo Córdoba Estévez , quienes apostaron a construir una experiencia visual inmersiva que combina elementos teatrales, recursos cinematográficos, proyecciones y estructuras móviles. Dentro de ese universo escénico, el trabajo del pergaminense resultó fundamental para dar vida al gran jardín que atraviesa toda la obra y que funciona como uno de los símbolos centrales de la historia.

“Queríamos alejarnos del clásico jardín artificial que suele verse en teatro y construir un espacio con sensibilidad, profundidad y cierta poesía visual”, explicó Kompel en una entrevista de La Nación, al referirse al proceso creativo. Para lograrlo, el equipo trabajó con módulos suspendidos, telas traslúcidas sublimadas, iluminación integrada y una compleja instalación vegetal desarrollada por Aristegui y su equipo.

El realizador pergaminense estuvo a cargo de la instalación de plantas, troncos y composiciones naturales y artificiales que conforman el paisaje escénico. Según detalló, se utilizó una combinación de especies secas naturales, follajes preservados y reproducciones artificiales cuidadosamente seleccionadas para recrear un pastizal de estilo inglés con gran realismo visual.

Entre los materiales utilizados aparecen musgos naturales, pampa grass, cortaderas, Gypsophila, Caspia, Limonium, Statices, Achillea, ramas de paraíso y álamo, además de estructuras verticales realizadas con treefer preservado y mimbre seco. Muchas de las piezas fueron construidas artesanalmente para adaptarse a las necesidades técnicas del escenario, incluyendo árboles de hasta cinco metros de altura diseñados especialmente para la obra.

Juan Manuel Aristegui con LA OPINION

-¿Qué significó para vos formar parte de una producción teatral de esta magnitud junto a figuras como Guillermo Francella y el equipo creativo de Desde el jardín?

-Hace 30 años aproximadamente que trabajo en el rubro de la cultura teatral; los últimos veintitrés en el Teatro Nacional Cervantes. Desde el inicio he compartido escenarios con y para grandísimas figuras de nuestro teatro argentino haciendo lo que estudiamos y nos gusta: escenografía/pintura teatral, modelado/escultura de pequeños y grandes objetos, telonería de grandes dimensiones, etcétera. No hacemos diferencia por quién esté al frente de esas "tablas". Hacemos nuestro trabajo tratando de mejorar año a año.

Yendo al particular “Desde el Jardín”, nos enfocamos solo con el equipo artístico con reuniones previas para pasar luego a presencia y seguimiento en talleres y, finalmente, al montaje en escenario, en este caso Teatro Metropolitan. El equipo artístico encabezado por Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel (dupla de diseñadores escenográficos), fue tan natural trabajar para y con ellos al lado, porque son comprometidos jóvenes, talentosísimos artistas. Y la verdad, todos sabíamos que teníamos que hacer para lograr lo deseado, por ellos y por nosotros. Se plasmó en escena esa delicadeza artística planteada desde el inicio.

-El jardín es uno de los elementos visuales más impactantes de la obra. ¿Cuál fue el mayor desafío técnico y artístico a la hora de construir ese universo escénico?

-Estoy buscando la palabra justa para definir ese desafío artístico visual planteado en el primer encuentro con los escenógrafos. Y la que me surge es simplemente gracias. ¿Por qué? Porque en este trabajo en particular se me ha entregado la aventura de unir estos dos universos conocidos y queridos por mí: plantas y naturaleza con la escenografía. Me fascinó la idea de solucionar visualmente esas primeras imágenes o referencias de jardines ingleses para llevar a escena y cumplir con varios requisitos técnicos ineludibles, ya que no deja de ser un mecanismo escenográfico que aparece y desaparece: sube a parrilla y baja a escenario. En esos movimientos radican parte de esos desafíos de medidas, peso, seguridad y durabilidad. Sumado a todo esto va lo artístico: colores, texturas, climas, variedades elegidas y sus combinaciones, etcétera. Recorrer casas de plantas artificiales buenas, mercados de flores y plantas secas, y técnicas propias dio vida a esos jardines.

Destaco y agradezco por sobre todo a mi equipo de trabajo, amigos y compañeros del TNC, con quien es muy fácil trabajar y lograr increíbles resultados. Esta vez trabajando para los teatros comerciales de la calle Corrientes.

Otros trabajos actuales

En este punto Aristegui explicó que antes de la producción “Desde el Jardín”, “participamos con algunos elementos de utilería para Company (Teatro El Nacional); seguimos después con El Estado de la Unión (Teatro Picadero), Finish escenografía; Berlín Berlín (Teatro Apolo), elementos varios de utilería de acción; Hair Spray (Teatro Coliseo), elementos de utilería; Curuza (Teatro Nün), realización de mecanismo escenográfico Cartera Gigante; y lo último, próximo a estrenar, Sottovocce (Teatro El Nacional), Finish de escenografía”, precisó.

“El Mago de Oz” en vacaciones

Cerrando la entrevista, Aristegui adelantó uno de los proyectos más ambiciosos que prepara el Teatro Nacional Cervantes para las próximas vacaciones de invierno: una nueva versión del clásico “El Mago de Oz”, que llegará a la emblemática sala María Guerrero como la gran apuesta de la temporada teatral infantil y familiar.

La producción contará con música original de Angel Mahler y Martín Bianchedi, dirección musical de Damián Mahler, dirección general de Sebastián Irigo y libro de Marisé Monteiro. En ese marco, el escenógrafo pergaminense destacó especialmente la magnitud visual y tecnológica de la propuesta, que combinará escenografía tradicional con recursos audiovisuales de última generación.

“Además de la escenografía corpórea sobre el escenario, la puesta va a contar con proyecciones sobre el centro de escena de maquetas que realizamos previamente, con una idea de Johanna Wilhelm —también autora de la maravillosa obra El hombre que perdió su sombra—, quien trabaja junto al escenógrafo Gonzalo Córdoba Estévez”, explicó Aristegui, remarcando el trabajo interdisciplinario detrás del espectáculo.

Con entusiasmo, el artista pergaminense aseguró que la puesta promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales del invierno porteño. “Va a ser una bomba para que vengan a verla desde Pergamino”, concluyó entre sonrisas.

Instagram: @juanmanuelaristegui