San Nicolás: Charla abierta en la UTN para reflexionar sobre salud mental y fortalecer redes de acompañamiento

La salud mental ocupará un lugar central este martes en la sede de la ciudad de San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde la Fundación El Valor de Vivir desarrollará una charla abierta y gratuita destinada a promover la reflexión, la prevención y el acompañamiento ante situaciones emocionales complejas.

La actividad se llevará a cabo este martes 19 de mayo a las 19:30 en el Salón Azul de la UTN, ubicado en Colón 332. La convocatoria está dirigida a docentes, alumnos y a todas aquellas personas interesadas en profundizar sobre una temática que adquiere cada vez mayor relevancia en el ámbito educativo y social.

La participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. El ingreso se realizará por orden de llegada, por lo que desde la organización recomendaron asistir con anticipación para asegurar un lugar.

La jornada busca generar un espacio de escucha y reflexión compartida, en el que se aborden herramientas concretas para identificar señales de alerta, contener a quienes atraviesan momentos difíciles y promover el acompañamiento adecuado en distintos contextos.

Especialistas brindarán herramientas para la detección y la contención

La disertación estará a cargo de la psicopedagoga Yamila Giménez y la psicóloga Lourdes Ercoli, profesionales con experiencia en el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental y el acompañamiento emocional.

Durante la charla se compartirán estrategias para reconocer indicadores que puedan advertir sobre situaciones de malestar psicológico, así como recursos para actuar con empatía y responsabilidad frente a quienes necesiten apoyo.

Además, se analizará el impacto que estas dificultades pueden generar en el rendimiento académico, en los vínculos interpersonales y en la vida cotidiana de estudiantes y docentes. En ese sentido, se pondrá especial énfasis en el rol que cumplen los educadores como referentes capaces de detectar cambios de conducta y brindar una primera contención.

La importancia de hablar de salud mental en la comunidad educativa

Desde la Fundación El Valor de Vivir destacaron que uno de los principales objetivos de la iniciativa es contribuir a derribar prejuicios y fomentar conversaciones abiertas sobre una problemática que afecta a personas de todas las edades.

La organización remarcó la necesidad de fortalecer redes de apoyo y de promover una mayor sensibilización social, entendiendo que la prevención y la escucha oportuna pueden marcar una diferencia significativa.

“Porque hablar de salud mental salva vidas”, expresaron desde la fundación al difundir la convocatoria, sintetizando el espíritu de una actividad que apunta a brindar herramientas prácticas y, al mismo tiempo, a consolidar una comunidad más atenta y comprometida con el bienestar emocional de sus integrantes.

La jornada en la UTN se presenta así como una oportunidad valiosa para adquirir conocimientos, intercambiar experiencias y reforzar la importancia de acompañar y escuchar en momentos en los que la salud mental requiere mayor visibilidad y atención.