Una investigadora de Pergamino recibió uno de los premios más importantes del país en cultivos extensivos

La ciencia pergaminense volvió a ser noticia a nivel nacional gracias al reconocimiento obtenido por Yésica Chazarreta, licenciada en Genética egresada de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, quien recibió el premio “Ingeniero Agrónomo Gerardo Bartolomé” a la mejor tesis de posgrado en cultivos extensivos de 2025.

La distinción fue entregada el pasado 7 de mayo por el Grupo Don Mario y la Escuela para Graduados “Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano” de la Facultad de Agronomía de la UBA, y reconoce investigaciones que realizan aportes relevantes para la producción agrícola, tanto desde el punto de vista científico como por su potencial aplicación en el sector productivo.

La tesis premiada llevó por título “Control genético y ambiental de los determinantes fisiológicos del llenado, secado y calidad de granos de maíz en genotipos destinados para grano o silaje” y formó parte del Doctorado en Ciencias Agropecuarias que Chazarreta finalizó este año en la Facultad de Agronomía de la UBA.

El trabajo fue desarrollado en el grupo de Ecofisiología de Cultivos del INTA Pergamino, en el marco de una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Además, parte de la investigación se realizó en la University of Kansas, en Estados Unidos, gracias a una beca Fulbright, experiencia que permitió fortalecer el desarrollo académico y científico del proyecto.

En términos generales, la investigación buscó comprender qué factores determinan una mayor productividad en los cultivos de maíz, tanto cuando son destinados a la cosecha de grano como a la producción de silaje para alimentación animal.

Para responder a esos interrogantes se llevaron adelante distintos ensayos a campo y análisis vinculados al crecimiento de las plantas, el llenado de los granos, la pérdida de humedad antes de la cosecha y la calidad del cultivo utilizado como silaje.

Aportes con impacto concreto para el sector agropecuario

Uno de los aspectos más valorados del trabajo fue su potencial aplicación práctica dentro del sistema productivo. Entre los principales aportes de la tesis se encuentra la identificación de procesos fisiológicos claves que influyen en el rendimiento del maíz y en la generación de biomasa.

Asimismo, la investigación permitió profundizar el conocimiento sobre la manera en que los granos se llenan bajo diferentes condiciones ambientales y genéticas, un aspecto central para optimizar la productividad.

Otro de los avances destacados fue el desarrollo de modelos capaces de predecir cómo pierden humedad los granos en distintos ambientes. Esta información resulta especialmente útil para los productores al momento de definir el instante óptimo de cosecha, mejorando la eficiencia y reduciendo riesgos.

A su vez, el trabajo aportó datos relevantes sobre la calidad del maíz destinado a silaje y sobre cuál es el mejor momento para su aprovechamiento en sistemas de alimentación animal.

Del laboratorio al campo

Más allá de la relevancia académica, varios de los conocimientos generados durante la investigación ya comenzaron a tener aplicaciones concretas en herramientas digitales utilizadas por productores agropecuarios.

Esto permite transformar resultados científicos en información útil para la toma de decisiones a campo, promoviendo sistemas productivos más eficientes y sustentables.

La obtención de este reconocimiento posiciona además a Pergamino como uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes vinculados al agro, gracias al trabajo articulado entre universidades, organismos de investigación y profesionales especializados.

Un reconocimiento al esfuerzo y a la formación científica

El premio recibido por Yésica Chazarreta no solo representa un logro personal y académico, sino también un reconocimiento al valor de la investigación científica aplicada al desarrollo agropecuario.

Su recorrido académico, iniciado en la UNNOBA y consolidado a través de instituciones de referencia nacional e internacional, refleja además la importancia de la formación de recursos humanos altamente capacitados para afrontar los desafíos productivos del futuro.

La distinción otorgada por Grupo Don Mario y la EPG-FAUBA se ha convertido en uno de los reconocimientos más relevantes dentro del ámbito de los cultivos extensivos, ya que pone el foco en investigaciones capaces de generar impacto real en la producción agrícola argentina.

Feliz y agradecida

En contacto con LA OPINION, Yésica dio a conocer los sentimientos que genera en ella este reconocimiento: “Me siento muy feliz y profundamente agradecida por haber recibido este premio. Para mí tiene un valor especial porque no sólo reconoce el trabajo académico que hay detrás de la tesis, sino que también pone en valor la articulación con la industria y las investigaciones que logran tener un impacto real en los sistemas productivos. A lo largo de mi formación, siempre fue muy importante para mí poder vincular la carrera académica con necesidades reales del sector productivo. También me genera mucha alegría poder visibilizar todo el trabajo que hicimos durante tantos años en el grupo de ecofisiología de INTA Pergamino, donde realicé tanto mi tesis de grado como la doctoral. Detrás de todas las tesis hay mucho esfuerzo y trabajo compartido, tanto de mis compañeros de grupo como de mis directores”.