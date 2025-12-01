Sunset vuelve a los escenarios en Pergamino con un show lleno de clásicos del rock

Sunset, la banda de rock se destaca por sus originales reversiones de clásicos de los años 80 y 90.

Sunset, la banda de rock pergaminense que se destaca por sus potentes reversiones de clásicos de los años 80 y 90 -tanto en inglés como en español-, se presentará el próximo viernes 5 en El Yerta Club Cultural (Estrada 1953), uno de los espacios artísticos más activos de la ciudad.

Sunset y los clásicos del rock Formada por Luciano Pelayes (voz), Emanuel Contreras (guitarra), Juan Lomelino (teclados), Carlos Farías (bajo) y José Sacruch (batería y coros), Sunset nació en febrero de 2024 y rápidamente comenzó a hacerse un lugar en bares y boliches de la región gracias a su sonido fresco y a su impronta escénica.

En abril, la banda tuvo una participación destacada en el homenaje a los Veteranos de Malvinas realizado en San Lorenzo, Santa Fe, una invitación que marcó un paso significativo en su crecimiento artístico.

Fruto de un intenso trabajo y del acompañamiento del productor Carlos Galaus, el grupo cuenta actualmente con el apoyo de MMG (Manager Music Group), reconocida productora y agencia de artistas de Buenos Aires, lo que les abre nuevas oportunidades dentro del circuito profesional.

Para su show en El Yerta Club Cultural, Sunset anticipa un recorrido enérgico y nostálgico por hits de Europe, Bon Jovi, Whitesnake, Queen, Phil Collins, entre muchos otros íconos del rock internacional. Una noche ideal para quienes disfrutan de los clásicos que marcaron generaciones.

