lunes 01 de diciembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Sunset vuelve a los escenarios en Pergamino con un show lleno de clásicos del rock

    La banda pergaminense Sunset presentará este viernes 5 un repertorio de hits de los 80 y 90 en El Yerta Club Cultural.

    1 de diciembre de 2025 - 11:39
    Sunset, la banda de rock se destaca por sus originales reversiones de clásicos de los años 80 y 90.

    Sunset, la banda de rock pergaminense que se destaca por sus potentes reversiones de clásicos de los años 80 y 90 -tanto en inglés como en español-, se presentará el próximo viernes 5 en El Yerta Club Cultural (Estrada 1953), uno de los espacios artísticos más activos de la ciudad.

    Nuevo espectáculo de Proyecto Coral Pergamino en un ámbito diferente: El Yerta Club Cultural.
    Proyecto Coral Pergamino presenta el espectáculo integral De Juglares y Trovadores
    Javier Astrada ofrecerá un repertorio clásico, popular y ciudadano junto a Pilín Massei Trío en el tradicional Roma Bar Café.
    El cantor Javier Astrada regresa a Pergamino para celebrar el Día Nacional del Tango

    Sunset y los clásicos del rock

    Formada por Luciano Pelayes (voz), Emanuel Contreras (guitarra), Juan Lomelino (teclados), Carlos Farías (bajo) y José Sacruch (batería y coros), Sunset nació en febrero de 2024 y rápidamente comenzó a hacerse un lugar en bares y boliches de la región gracias a su sonido fresco y a su impronta escénica.

    En abril, la banda tuvo una participación destacada en el homenaje a los Veteranos de Malvinas realizado en San Lorenzo, Santa Fe, una invitación que marcó un paso significativo en su crecimiento artístico.

    Fruto de un intenso trabajo y del acompañamiento del productor Carlos Galaus, el grupo cuenta actualmente con el apoyo de MMG (Manager Music Group), reconocida productora y agencia de artistas de Buenos Aires, lo que les abre nuevas oportunidades dentro del circuito profesional.

    Para su show en El Yerta Club Cultural, Sunset anticipa un recorrido enérgico y nostálgico por hits de Europe, Bon Jovi, Whitesnake, Queen, Phil Collins, entre muchos otros íconos del rock internacional. Una noche ideal para quienes disfrutan de los clásicos que marcaron generaciones.

