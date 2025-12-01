Sunset vuelve a los escenarios en Pergamino con un show lleno de clásicos del rock

Sunset, la banda de rock pergaminense que se destaca por sus potentes reversiones de clásicos de los años 80 y 90 -tanto en inglés como en español-, se presentará el próximo viernes 5 en El Yerta Club Cultural (Estrada 1953), uno de los espacios artísticos más activos de la ciudad.
Sunset y los clásicos del rock
Formada por Luciano Pelayes (voz), Emanuel Contreras (guitarra), Juan Lomelino (teclados), Carlos Farías (bajo) y José Sacruch (batería y coros), Sunset nació en febrero de 2024 y rápidamente comenzó a hacerse un lugar en bares y boliches de la región gracias a su sonido fresco y a su impronta escénica.
En abril, la banda tuvo una participación destacada en el homenaje a los Veteranos de Malvinas realizado en San Lorenzo, Santa Fe, una invitación que marcó un paso significativo en su crecimiento artístico.
Fruto de un intenso trabajo y del acompañamiento del productor Carlos Galaus, el grupo cuenta actualmente con el apoyo de MMG (Manager Music Group), reconocida productora y agencia de artistas de Buenos Aires, lo que les abre nuevas oportunidades dentro del circuito profesional.
Para su show en El Yerta Club Cultural, Sunset anticipa un recorrido enérgico y nostálgico por hits de Europe, Bon Jovi, Whitesnake, Queen, Phil Collins, entre muchos otros íconos del rock internacional. Una noche ideal para quienes disfrutan de los clásicos que marcaron generaciones.