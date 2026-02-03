Sumaron tres nuevas denuncias en la audiencia preliminar del juicio oral por la millonaria estafa piramidal

En la mañana de este martes, el Juzgado Correccional Nº 1 fue escenario de la audiencia preliminar al juicio oral por la causa de la estafa piramidal, en la que la fiscalía solicitó sumar tres nuevas denuncias surgidas luego de la elevación a juicio, elevando a doce el total de hechos investigados.

La audiencia fue presidida por el juez Alejandro Salguero y se desarrolló en el marco del artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, instancia destinada al control de la acusación y la depuración de la prueba antes del debate oral y público. El acusado asistió acompañado por sus defensores, Rodolfo Migliaro y Alberto Decunta, aunque optó por no realizar declaraciones.

La acusación estuvo encabezada por el fiscal Francisco Furnari , junto al abogado de varios damnificados, Gastón Defrancesco. Desde ese bloque se requirió formalmente que el Tribunal incorpore tres nuevas causas denunciadas en los últimos meses de 2025, posteriores al cierre del sumario y a la requisitoria de elevación a juicio.

Además, el fiscal Furnari solicitó de manera expresa que el debate oral se lleve adelante con la mayor celeridad posible, atento a la cantidad de hechos y de personas damnificadas involucradas en la causa. Según se indicó en la audiencia, el juicio podría demandar al menos una semana de desarrollo.

Durante el acto, las partes ratificaron la totalidad de la prueba ya ofrecida y coincidieron en la necesidad de avanzar sin demoras hacia el juicio oral. En ese sentido, la fiscalía y el particular damnificado insistieron en la urgencia de fijar fecha para el debate, que quedará ahora a consideración del órgano jurisdiccional competente.

La audiencia del artículo 338 del CPPBA constituye una etapa clave del proceso penal, ya que permite al juez analizar si la acusación cuenta con sustento suficiente, filtrar prueba inconducente y evitar dilaciones innecesarias en el juicio, garantizando mayor eficiencia y celeridad en causas de alta complejidad como la que se investiga.