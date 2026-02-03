martes 03 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Sumaron tres nuevas denuncias en la audiencia preliminar del juicio oral por la millonaria estafa piramidal

    El fiscal Francisco Furnari y el abogado Gastón Defrancesco pidieron la incorporación de las nuevas denuncias y que el juicio oral se desarrolle con celeridad.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    3 de febrero de 2026 - 13:01
    El acusado participó de la audiencia acompañado de sus abogados defensores.

    El acusado participó de la audiencia acompañado de sus abogados defensores.

    LA OPINION

    En la mañana de este martes, el Juzgado Correccional Nº 1 fue escenario de la audiencia preliminar al juicio oral por la causa de la estafa piramidal, en la que la fiscalía solicitó sumar tres nuevas denuncias surgidas luego de la elevación a juicio, elevando a doce el total de hechos investigados.

    Lee además
    Este martes en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal comenzó el juicio oral contra los integrantes de una pareja por los abusos sexuales denunciados por una joven.

    Escalofriante relato en el juicio oral por 10 años de abusos: una joven enfrentó a su padrastro y a su madre
    El robo de equipamiento en el edificio público de avenida Colón y General Paz.

    Denuncian robo de artefactos y vandalismo en el edificio de la Junta de Granos

    La audiencia fue presidida por el juez Alejandro Salguero y se desarrolló en el marco del artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, instancia destinada al control de la acusación y la depuración de la prueba antes del debate oral y público. El acusado asistió acompañado por sus defensores, Rodolfo Migliaro y Alberto Decunta, aunque optó por no realizar declaraciones.

    La acusación pide incorporar las nuevas denuncias en el juicio

    La acusación estuvo encabezada por el fiscal Francisco Furnari, junto al abogado de varios damnificados, Gastón Defrancesco. Desde ese bloque se requirió formalmente que el Tribunal incorpore tres nuevas causas denunciadas en los últimos meses de 2025, posteriores al cierre del sumario y a la requisitoria de elevación a juicio.

    Además, el fiscal Furnari solicitó de manera expresa que el debate oral se lleve adelante con la mayor celeridad posible, atento a la cantidad de hechos y de personas damnificadas involucradas en la causa. Según se indicó en la audiencia, el juicio podría demandar al menos una semana de desarrollo.

    Durante el acto, las partes ratificaron la totalidad de la prueba ya ofrecida y coincidieron en la necesidad de avanzar sin demoras hacia el juicio oral. En ese sentido, la fiscalía y el particular damnificado insistieron en la urgencia de fijar fecha para el debate, que quedará ahora a consideración del órgano jurisdiccional competente.

    La audiencia del artículo 338 del CPPBA constituye una etapa clave del proceso penal, ya que permite al juez analizar si la acusación cuenta con sustento suficiente, filtrar prueba inconducente y evitar dilaciones innecesarias en el juicio, garantizando mayor eficiencia y celeridad en causas de alta complejidad como la que se investiga.

    Temas
    Seguí leyendo

    Escalofriante relato en el juicio oral por 10 años de abusos: una joven enfrentó a su padrastro y a su madre

    Denuncian robo de artefactos y vandalismo en el edificio de la Junta de Granos

    Indagan a dos adultos acusados de atacar a rebencazos a un adolescente de 14 años en el barrio Mastrángelo

    Baleados: violento enfrentamiento de narcomenudeo en las 512 Viviendas dejó tres heridos de armas de fuego

    Violencia de género sin límite: volvió a hostigar a su ex pareja, violó la perimetral y quedó detenido

    Detuvieron a un motochorro tras violentos ataques a motociclistas en Pergamino

    A una adulta mayor en riesgo por el incendio de la casa: la rescataron agentes caminantes y de la Patrulla

    Suicidio: murió el sujeto que se disparó en la cabeza tras atrincherarse en la casa

    Hospitalizaron a una mujer que chocó en moto contra un camión en avenida Ameghino e Irlanda

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este martes en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal comenzó el juicio oral contra los integrantes de una pareja por los abusos sexuales denunciados por una joven.

    Escalofriante relato en el juicio oral por 10 años de abusos: una joven enfrentó a su padrastro y a su madre

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy desde el presente ciclo lectivo funcionará en su flamante edificio propio de Güiraldes y Yapeyú.

    El Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy ya tiene su casa propia

    Por Alfonso Godoy
    Con un primer fin de semana que superó las expectativas, Veranico continúa consolidándose como uno de los grandes planes del verano en San Nicolás.

    Veranico en San Nicolás: música, gastronomía y diversión en noches de verano únicas

    Se llevó a cabo el acto oficial por el inicio del ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1 de Zárate, con la participación de autoridades educativas, representantes institucionales, docentes y familias de la comunidad educativa.

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    El jueves próximo, a las 19:00, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD con un extenso orden del día. 

    Se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el HCD

    Según el último informe del Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA San Pedro, las precipitaciones acumuladas durante el primer mes del año alcanzaron apenas los 10,6 milímetros.

    Inta de San Pedro arrojó que enero fue el mes más seco jamás registrado en el norte bonaerense