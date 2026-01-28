A una adulta mayor en riesgo por el incendio de la casa: la rescataron agentes caminantes y de la Patrulla

A la adulta mayor la rescataron del interior de la morada que se estaba incendiando en la tarde de este miércoles en avenida Juan B. Justo y Garay.

Un incendio registrado en la tarde de este miércoles en una vivienda del barrio Centenario generó momentos de tensión y requirió una rápida intervención de agentes municipales. Inspectores caminantes y personal de la Patrulla Urbana lograron rescatar a una adulta mayor que se encontraba en peligro, al llegar a la propiedad donde la moradora pedía auxilio.

El episodio se produjo alrededor de las 18:41 de este miércoles, cuando un llamado ingresado a la línea municipal 147 alertó sobre la presencia de humo que salía de una vivienda ubicada en la intersección de Gaboto y avenida Juan B. Justo, en el barrio Centenario.

Al arribar al lugar, los inspectores caminantes Ariel Gómez, Lucas Martínez y Alan Rodríguez, junto a la Patrulla Urbana móvil 30, a cargo del inspector Duma, constataron la veracidad de la situación y actuaron de manera inmediata. Ante el riesgo que implicaba la acumulación de humo dentro de la casa, los inspectores Gómez y Rodríguez ingresaron a la finca, donde encontraron a una mujer adulta mayor que pedía auxilio, ya que no podía descender por una escalera.

Gracias a la rápida intervención, los agentes lograron asistirla y retirarla del interior de la vivienda, evitando consecuencias más graves. En simultáneo, el inspector Martínez dio aviso a Bomberos Voluntarios y al SAME, mientras que el inspector Duma procedió al corte preventivo del tránsito en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME 3, a cargo de la doctora Coccia, que asistió a dos mujeres que se encontraban en la vivienda. Afortunadamente, ninguna de ellas requirió traslado hospitalario.

Minutos después arribó el móvil 27 de Bomberos Voluntarios de Pergamino, bajo la conducción del oficial Van Becarrece, cuyos efectivos lograron controlar y extinguir el foco de incendio, evitando que el siniestro se propagara a otras dependencias de la casa o a viviendas linderas.

Desde el Municipio destacaron la rápida respuesta y coordinación entre los distintos actores intervinientes, lo que permitió preservar la integridad física de las personas afectadas y minimizar los daños materiales.

Refuerzo de seguridad ciudadana

Cabe recordar que el Municipio de Pergamino viene fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante la implementación de inspectores “caminantes”, que cumplen tareas de prevención, asistencia y contacto directo con los vecinos en espacios públicos, plazas y zonas comerciales estratégicas.

Actualmente, estos agentes tienen presencia permanente en sectores como las plazas Belgrano, 25 de Mayo, San José y Municipal, así como en la peatonal, San Nicolás norte, avenida Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen, desempeñando un rol clave no solo en materia de seguridad, sino también en situaciones de emergencia como la ocurrida este miércoles en barrio Centenario.