jueves 29 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • A una adulta mayor en riesgo por el incendio de la casa: la rescataron agentes caminantes y de la Patrulla

    Un incendio en una vivienda del barrio Centenario movilizó a caminantes y Patrulla Urbana, que lograron rescatar a una adulta mayor atrapada por el humo.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    28 de enero de 2026 - 22:00
    A la adulta mayor la rescataron del interior de la morada que se estaba incendiando en la tarde de este miércoles en avenida Juan B. Justo y Garay.

    A la adulta mayor la rescataron del interior de la morada que se estaba incendiando en la tarde de este miércoles en avenida Juan B. Justo y Garay.

    LA OPINION

    Un incendio registrado en la tarde de este miércoles en una vivienda del barrio Centenario generó momentos de tensión y requirió una rápida intervención de agentes municipales. Inspectores caminantes y personal de la Patrulla Urbana lograron rescatar a una adulta mayor que se encontraba en peligro, al llegar a la propiedad donde la moradora pedía auxilio.

    Lee además
    Hospitalizaron a la mujer que conducía la moto tras la colisión contra el camión en avenida Ameghino e Irlanda el martes a la mañana.

    Hospitalizaron a una mujer que chocó en moto contra un camión en avenida Ameghino e Irlanda
    Una mujer denunció la desaparición de sus padres, un hombre de 75 años y una mujer de 72, vistos por última vez el domingo por la noche al retirarse del camping de ASIMRA, en San Nicolás.

    Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años

    El episodio se produjo alrededor de las 18:41 de este miércoles, cuando un llamado ingresado a la línea municipal 147 alertó sobre la presencia de humo que salía de una vivienda ubicada en la intersección de Gaboto y avenida Juan B. Justo, en el barrio Centenario.

    Rescataron a la mujer

    Al arribar al lugar, los inspectores caminantes Ariel Gómez, Lucas Martínez y Alan Rodríguez, junto a la Patrulla Urbana móvil 30, a cargo del inspector Duma, constataron la veracidad de la situación y actuaron de manera inmediata. Ante el riesgo que implicaba la acumulación de humo dentro de la casa, los inspectores Gómez y Rodríguez ingresaron a la finca, donde encontraron a una mujer adulta mayor que pedía auxilio, ya que no podía descender por una escalera.

    Gracias a la rápida intervención, los agentes lograron asistirla y retirarla del interior de la vivienda, evitando consecuencias más graves. En simultáneo, el inspector Martínez dio aviso a Bomberos Voluntarios y al SAME, mientras que el inspector Duma procedió al corte preventivo del tránsito en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

    En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME 3, a cargo de la doctora Coccia, que asistió a dos mujeres que se encontraban en la vivienda. Afortunadamente, ninguna de ellas requirió traslado hospitalario.

    Minutos después arribó el móvil 27 de Bomberos Voluntarios de Pergamino, bajo la conducción del oficial Van Becarrece, cuyos efectivos lograron controlar y extinguir el foco de incendio, evitando que el siniestro se propagara a otras dependencias de la casa o a viviendas linderas.

    Desde el Municipio destacaron la rápida respuesta y coordinación entre los distintos actores intervinientes, lo que permitió preservar la integridad física de las personas afectadas y minimizar los daños materiales.

    Refuerzo de seguridad ciudadana

    Cabe recordar que el Municipio de Pergamino viene fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante la implementación de inspectores “caminantes”, que cumplen tareas de prevención, asistencia y contacto directo con los vecinos en espacios públicos, plazas y zonas comerciales estratégicas.

    Actualmente, estos agentes tienen presencia permanente en sectores como las plazas Belgrano, 25 de Mayo, San José y Municipal, así como en la peatonal, San Nicolás norte, avenida Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen, desempeñando un rol clave no solo en materia de seguridad, sino también en situaciones de emergencia como la ocurrida este miércoles en barrio Centenario.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hospitalizaron a una mujer que chocó en moto contra un camión en avenida Ameghino e Irlanda

    Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años

    Preocupan los episodios de motochorros que empujan, derriban y agreden a los motociclistas para robarles

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas

    Suicidio: murió el sujeto que se disparó en la cabeza tras atrincherarse en la casa

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Compartieron un video para escrachar al ladrón que hurtó cajones de gaseosas con envases vacíos

    Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

    Un sujeto en situación de calle, que habitualmente pide en el medio de la ruta, fue atropellado por un camión

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A la adulta mayor la rescataron del interior de la morada que se estaba incendiando en la tarde de este miércoles en avenida Juan B. Justo y Garay.

    A una adulta mayor en riesgo por el incendio de la casa: la rescataron agentes caminantes y de la Patrulla

    Por Alfonso Godoy
    Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto

    Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto

    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Instan a un uso responsable del agua potable en estos días de altas temperaturas

    Instan a un uso responsable del agua potable en estos días de altas temperaturas

    Este jueves comienza una nueva edición de Veranico en la Laguna Descubrí, una propuesta ideal para disfrutar de las noches de verano en un entorno natural y único.

    Veranico llega a San Nicolás con dos fines de semana a puro verano en la Laguna Descubrí