Indagan a dos adultos acusados de atacar a rebencazos a un adolescente de 14 años en el barrio Mastrángelo

Este lunes se llevará a cabo la audiencia indagatoria a los dos adultos acusados de agredir físicamente a un menor de 14 años en el barrio Quinta Mastrángelo, un hecho de extrema violencia que se viralizó en redes sociales y que es investigado por la Fiscalía N° 1 de Pergamino .

La Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, avanzará este lunes con la audiencia indagatoria de los dos adultos señalados como responsables de una violenta agresión contra un menor de edad, ocurrida en el barrio Quinta Mastrángelo y registrada en un video que generó un fuerte impacto social.

Según trascendió, durante la audiencia el fiscal dará lectura formal a los cargos penales que se les imputan a ambos acusados, en el marco de una investigación que analiza un grave episodio de violencia ejercida contra un adolescente de 14 años. No se descarta que al menos uno de los imputados, acompañado por su abogado defensor particular, preste declaración y responda a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 7 de enero en una propiedad privada del barrio Ex Quinta Mastrángelo, donde uno de los acusados posee un taller mecánico y cumple actualmente una medida de arresto domiciliario, controlada mediante una pulsera de geolocalización del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La hipótesis defensiva que comenzaría a delinearse en esta instancia sostiene que los adultos habrían sorprendido al adolescente dentro de la propiedad y sospecharon que intentaba sustraer una amoladora u otras herramientas. En ese sentido, trascendió que existirían testigos que aportarían testimonios orientados a respaldar esa versión, aunque desde la Fiscalía remarcan que ninguna sospecha habilita el uso de violencia física, y menos aún contra un menor.

Entre las actuaciones incorporadas al expediente se encuentra el sumario elaborado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, que detalla las circunstancias del hecho y permitió identificar a las personas involucradas. El material fue puesto a disposición del fiscal Pertierra y de la secretaria de la Fiscalía, Juliana Giusti, quienes evalúan la calificación legal que podría corresponder a la conducta desplegada.

El caso tomó estado público a partir de la difusión de un video de alto impacto publicado inicialmente por Diario LA OPINIÓN en su edición digital y luego replicado masivamente en redes sociales. En las imágenes se observa a varios adultos rodeando al adolescente dentro de una propiedad privada, increpándolo de manera violenta y golpeándolo con un rebenque, un elemento habitualmente utilizado en tareas rurales y ecuestres.

De acuerdo con el informe elevado a la Fiscalía, en el registro audiovisual se logró individualizar con claridad a los dos principales agresores, quienes ejercen violencia directa contra el menor. Las imágenes constituyen una prueba central en la causa y refuerzan la hipótesis de una agresión deliberada y sostenida en el tiempo.

Convicto con arresto domiciliario

Uno de los datos más sensibles de la investigación es que uno de los adultos acusados está preso bajo el régimen de arresto domiciliario. La morigeración de la pena se estaría ejecutando precisamente en el lugar donde ocurrió la agresión, lo que podría agravar su situación procesal ante un eventual incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

Desde la Fiscalía señalaron que, en una primera valoración objetiva, la conducta desplegada por los adultos configura un delito, independientemente de cualquier acusación que pudiera pesar sobre el adolescente. La legislación penal y los tratados internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes prohíben expresamente la agresión física contra menores.

El video expone al adolescente en una situación de extrema vulnerabilidad: se encontraba solo, sin la presencia de adultos que pudieran asistirlo, y fue abordado por al menos dos hombres mayores que lo superaban ampliamente en fuerza física y número. Además, los agresores empuñaban elementos contundentes utilizados para intimidarlo y golpearlo reiteradamente.

Durante el registro fílmico se observa cómo el menor es sometido a un violento interrogatorio bajo amenazas y castigos físicos. Los agresores le exigen que confiese supuestos robos de herramientas, cables y materiales de construcción, y también le reclaman nombres de presuntos cómplices y compradores de los objetos sustraídos.

En un intento desesperado por frenar la agresión, el adolescente intenta desviar las acusaciones señalando a otros jóvenes del barrio, lo que evidencia una confesión obtenida bajo coerción. La escena pone en evidencia una práctica de justicia por mano propia que expone a sus autores a graves consecuencias legales.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si el menor ya prestó declaración en el marco de la causa ni si intervienen organismos de protección de derechos de la niñez. Tampoco trascendió si existían denuncias previas por los robos que habrían motivado la reacción vecinal.

No obstante, fuentes judiciales indicaron que la difusión pública del video habilitó la intervención de oficio del Ministerio Público Fiscal, dado que se trata de un hecho de violencia explícita contra un menor de edad. La investigación continuará para determinar responsabilidades penales y el grado de participación de cada involucrado.

Podría perder el beneficio

En caso de avanzar la imputación, el acusado que cumple arresto domiciliario podría perder ese beneficio. Si el Juzgado de Garantías considera que existió un incumplimiento de las condiciones impuestas, se podría ordenar su inmediato traslado a una unidad penitenciaria.

El interrogante del video

Uno de los puntos que aún busca esclarecer la investigación es quién filmó el video que pasó del ámbito privado a viralizarse en redes sociales, grupos de WhatsApp y medios de comunicación. Las hipótesis van desde alguien allegado a los agresores hasta una persona cercana a la víctima.

Lo cierto es que el material audiovisual, que pretendía visibilizar el hartazgo vecinal frente a hechos de inseguridad, terminó convirtiéndose en una prueba clave de un proceso penal contra adultos acusados de agredir brutalmente a un menor de edad.

El episodio generó una fuerte conmoción en Pergamino y reavivó el debate sobre los límites de la reacción vecinal ante la inseguridad, dejando en claro que ninguna situación justifica la violencia ni la sustitución de la Justicia por castigos físicos.