Suicidio: murió el sujeto que se disparó en la cabeza tras atrincherarse en la casa

Suicidio. Un cordón sanitario, de patrulleros custodiando a la ambulancia, lo trasladó con vida al Hospital San José donde tuvo pocos minutos de sobrevida.

El suicidio de un hombre de 40 años conmociona a la comunidad de Pergamino al trascender como se atrincheró para evitar que sus allegados y la misma Policía evitaran que atentara contra su vida en calle Roque Sáenz Peña en la tarde de este martes.

El sujeto generó el despliegue de patrulleros del Comando de Patrulla, de la Comisaría Tercera y de la brigada motorizada de la Policía Local tras el llamado de un familiar por encontrarse manipulando un arma de fuego de puño con amenazas de atentar contra su vida.

Durante varios minutos los negociadores policiales se esforzaron en convencer al individuo que se descartara del arma y abandone sus intenciones suicidas.

Los denodados esfuerzos de los uniformados y los familiares fueron inútiles ante la actitud desesperada de una persona en un estado muy profundo de vulnerabilidad.

En los alrededores de la vivienda interrumpieron la circulación vehicular y se montó un operativo con intervención de fuerzas especiales de la Policía y funcionarios judiciales de la Fiscalía 7.

Además, desplegaron una ambulancia de Same como medida preventiva ante la situación de emergencia extrema que se dio alrededor de las 14:00.

Los integrantes de la ambulancia irrumpieron a asistir al hombre en el instante posterior a que se descerrajara el disparo en la sien.

En forma espontánea se montó un operativo de traslado con custodia policial de las motos de la brigada motorizada de la Policía Local abriendo paso a la ambulancia con sirenas y balizas con prioridad extrema.

El cordón sanitario se desplazó a toda velocidad por avenida Ameghino, Colón e Intendente Ernesto Illia hasta desviarse en Liniers e ingresar a la guardia de adultos del Hospital San José por el acceso de calle Monteagudo.

En la sala de emergencias del centro de salud estaban alertados de la máxima prioridad del triage de atención de urgencias y lo ingresaron al quirófano.

Los cirujanos y médicos de la guardia hospitalaria pusieron todo su conocimiento para intentar revertir el complejo cuadro de traumatismo provocado por el disparo.

La internación no alcanzó las dos horas de permanencia porque a las 16:00 dieron a conocer el lamentable fallecimiento del hombre.

El fiscal Fernando D´Elío instruyó a los funcionarios de la Fiscalía 7 que relevaran la escena del suicidio y asistieran a los especialistas de Policía Científica durante las pericias necesarias.

En el procedimiento policial y judicial fue incorporada como evidencia la pistola 22 milímetros con la que se efectuó el disparo el hombre.

Al conocerse el deceso ordenaron la operación de autopsia que a través del informe de los médicos forenses determine las causas de la muerte, que en forma preliminar sería muerte por paro cardio respiratorio traumático provocado por un disparo de arma de fuego.

Dieron a conocer la identidad de la víctima

El joven de 35 años fallecido fue identificado como Ezequiel Catoia (35); según lo dieron a conocer las autoridades policiales y judiciales.