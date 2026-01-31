Baleados: violento enfrentamiento de narcomenudeo en las 512 Viviendas dejó tres heridos de armas de fuego

El enfrentamiento entre bandas antagónicos por el control del narcomenudeo se enfrentaron en la tira 20 del complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

Un violento enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcomenudeo dejó como saldo tres personas heridas por disparos de arma de fuego en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe , conocido como “512 Viviendas”. El hecho ocurrió el viernes por la noche y derivó en un importante operativo policial y una investigación judicial en curso.

Violencia de género sin límite: volvió a hostigar a su ex pareja, violó la perimetral y quedó detenido

Un grave episodio de violencia urbana sacudió al complejo habitacional Virgen de Guadalupe, también identificado como “512 Viviendas”, cuando dos grupos antagónicos presuntamente vinculados a la venta minorista de estupefacientes protagonizaron un enfrentamiento armado que terminó con tres personas heridas por proyectiles de armas de fuego .

El sangriento episodio se registró en inmediaciones de las calles Estanislao del Campo y Blas Parera, a la altura de la denominada tira 20 del complejo, donde los contendientes utilizaron tanto armas blancas como armas de fuego para agredirse en el marco de una disputa por el control territorial de los puntos de venta de drogas en la zona.

Como consecuencia del enfrentamiento, tres personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital San José. Uno de los heridos permanece internado, ya que fue necesario practicarle un drenaje de neumotórax debido a la gravedad de la lesión sufrida. Los otros dos, en tanto, recibieron el alta médica tras ser asistidos y deberán continuar con tratamiento ambulatorio.

Fuentes consultadas indicaron que entre los heridos habría integrantes de ambos bandos enfrentados, lo que refuerza la hipótesis de una pelea interna por el liderazgo y la explotación de los puestos de narcomenudeo dentro del barrio.

La investigación quedó a cargo del fiscal Germán Guidi, quien actúa como subrogante de la Fiscalía N° 8 del Ministerio Público Fiscal. Según trascendió, el representante judicial ya tendría individualizadas a varias de las personas que participaron del enfrentamiento, aunque por el momento no se dispusieron detenciones.

La pesquisa se encuentra abocada a determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados, a partir del análisis de las pruebas recolectadas y las declaraciones de testigos presenciales que aportaron datos clave sobre la dinámica de la reyerta.

Desde el ámbito judicial no se descarta que en las próximas horas surjan novedades en la causa, a medida que avance la recolección de testimonios y se profundicen las diligencias ordenadas para esclarecer un hecho que volvió a encender la alarma por la violencia asociada al narcomenudeo en sectores vulnerables de la ciudad.