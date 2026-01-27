Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

Un dramático episodio conmocionó este martes por la tarde a vecinos de la calle Roque Sáenz Peña, donde un hombre se atrincheró en su vivienda, amenazó con quitarse la vida y finalmente se disparó con un arma de fuego en la cabeza . Fue trasladado de urgencia al Hospital San José en estado crítico por el intento de suicidio.

El hecho se registró durante la tarde, cuando un llamado de emergencia alertó a las fuerzas de seguridad sobre una situación de extrema gravedad en una vivienda ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña. Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del sistema de emergencias médicas, ante la información de que un hombre se encontraba encerrado y profiriendo amenazas de atentar contra su propia vida.

Según se pudo reconstruir, el individuo permaneció atrincherado durante varios minutos dentro de la vivienda, generando una creciente preocupación entre los vecinos y los equipos de intervención. En ese contexto, y antes de que pudiera concretarse una resolución pacífica del conflicto, el hombre efectuó un disparo con una pistola calibre 22 que impactó en su cabeza.

Tras el disparo, los servicios de emergencia ingresaron al domicilio y asistieron de inmediato al herido, quien fue trasladado de urgencia en un cordón sanitario hacia el Hospital Interzonal General de Agudos San José. Fuentes médicas confirmaron que ingresó con vida, aunque con lesiones gravísimas, y que actualmente lucha por su vida en estado crítico.

Violencia de género y abuso sexual

De acuerdo con información oficial, se trata de un hombre que se encontraba bajo tratamiento de salud mental y que atravesaba un proceso penal en curso, tras haber sido denunciado por su pareja en el marco de un caso de violencia de género, al que se suma una denuncia por abuso sexual.

Asimismo, trascendió que minutos antes de atrincherarse en su domicilio, el hombre habría participado de una consulta con una psicóloga, lo que forma parte ahora de los elementos que analiza la Justicia en el marco de la investigación.

La instrucción judicial quedó a cargo del fiscal Fernando D’Elío, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, quien dispuso las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el grave episodio, sin perjuicio del estado de salud del protagonista.

El hecho generó un fuerte impacto en el vecindario, donde se desplegó un importante operativo policial y sanitario, y volvió a poner en agenda la compleja problemática de la salud mental y la intervención temprana en contextos de violencia y crisis extremas.

Cordón sanitario

El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.