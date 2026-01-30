Detuvieron a un motochorro tras violentos ataques a motociclistas en Pergamino

El fiscal Germán Guidi le imputó la participación de dos violentos episodios ocurridos en la vía pública donde llegaron a derribar a personas en moto para intentar despojarlas de pertenencias de valor.

Un sujeto fue detenido en Pergamino acusado de participar en al menos dos hechos de robo cometidos durante la madrugada, en los que las víctimas fueron interceptadas mientras circulaban en motocicleta y amenazadas con un cuchillo. La detención se concretó tras allanamientos ordenados por la Justicia y solicitados por la Fiscalía 2.

A una adulta mayor en riesgo por el incendio de la casa: la rescataron agentes caminantes y de la Patrulla

La Policía detuvo este jueves a un sujeto acusado de cometer robos bajo la modalidad motochorro , intimidando a sus víctimas con un arma blanca y ejerciendo una violencia extrema, en el marco de una investigación judicial impulsada por la Fiscalía N° 2 de Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi .

El procedimiento se realizó tras una serie de allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías, que permitieron no solo concretar la aprehensión del sospechoso, sino también el secuestro de elementos considerados de interés para la causa, los cuales agravan su situación procesal.

Según consta en la investigación, al detenido se le atribuye el delito de robo agravado por el uso de arma en concurso real con robo en grado de tentativa, en calidad de coautor penalmente responsable, conforme a lo establecido por los artículos 42, 45, 55, 164 y 166 inciso 2° del Código Penal.

Los robos que les imputan

El primer hecho investigado ocurrió durante la madrugada del jueves 22 de enero, alrededor de las 3:40, en inmediaciones de J.J. Valle y Joaquín Menéndez. Allí, un hombre que circulaba en motocicleta fue interceptado por otra moto conducida por el ahora detenido, acompañado por un segundo sujeto aún no identificado. Tras intimidarlo con la frase “estás robado”, el acompañante descendió del rodado y lo atacó con un objeto punzante de entre 15 y 20 centímetros, provocándole heridas cortantes en el abdomen y en un brazo.

Embed

Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó al suelo y perdió su teléfono celular, el cual fue sustraído por los atacantes antes de darse a la fuga. Las lesiones sufridas fueron constatadas como leves, aunque el ataque generó un alto riesgo para su integridad física.

El segundo episodio ocurrió esa misma madrugada, cerca de las 5:30, cuando una mujer que circulaba en motocicleta fue interceptada en la zona de Pedro Torres e Isaac Annan, camino a la avenida Buccar (superposición de las rutas 8 y188). En este caso, los agresores intentaron robarle el rodado, forcejaron con ella, la golpearon y la hicieron caer al pavimento, provocándole lesiones en el rostro. La resistencia de la víctima impidió que lograran concretar el robo, por lo que escaparon sin el vehículo.

Embed

Durante los allanamientos, la Policía secuestró un teléfono celular, que será sometido a pericias judiciales y podría resultar clave para el avance de la causa y la identificación del segundo implicado.

Desde la investigación se destacó el trabajo del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Primera, que actuó de manera coordinada con la Fiscalía 2, bajo la instrucción judicial de Alejo Usero, logrando reunir pruebas determinantes para esclarecer los hechos y avanzar con la detención del sospechoso.

El imputado quedó detenido por orden del Juzgado de Garantías y empieza a correr el tiempo procesal para que la Fiscalía 2 aporte mayores elementos de prueba que acrediten mayores evidencias y requerir la prisión preventiva; dentro del plazo correspondiente.