martes 27 de enero de 2026
    • Hospitalizaron a una mujer que chocó en moto contra un camión en avenida Ameghino e Irlanda

    Hospitalizaron a la conductora de la motocicleta por las lesiones de consideración y sufridas al chocar contra un camión.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    27 de enero de 2026 - 16:45
    Hospitalizaron a la mujer que conducía la moto tras la colisión contra el camión en avenida Ameghino e Irlanda el martes a la mañana.

    Un siniestro vial ocurrido este martes por la mañana en la zona norte de Pergamino dejó como saldo a una mujer herida, luego de una colisión entre una motocicleta y un camión en la intersección de avenida Ameghino e Irlanda. La conductora del rodado menor fue trasladada de manera preventiva al Hospital San José.

    Siniestro vial

    El siniestro vial se registró en horas de la mañana en el cruce de avenida Ameghino e Irlanda, un sector con tránsito intenso, especialmente en horarios pico. Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta y un camión protagonizaron una colisión que generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

    Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta, una mujer de aproximadamente 33 años, resultó con lesiones de carácter leve, aunque debió ser asistida en el lugar por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same). Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos San José para una mejor evaluación médica.

    En el lugar trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron el tránsito para permitir el normal desarrollo del operativo sanitario y pericial. El camión involucrado era conducido por un hombre que resultó ileso y permaneció en el lugar a disposición de las autoridades.

    Las causas del choque son analizadas por personal policial y peritos, quienes procuran determinar la mecánica del siniestro y establecer eventuales responsabilidades. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante algunos minutos, hasta que los vehículos fueron retirados de la calzada.

    El hecho vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar las medidas de precaución en arterias de alto flujo vehicular, especialmente en intersecciones clave del sector norte de la ciudad.

