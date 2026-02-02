Denuncian robo de artefactos y vandalismo en el edificio de la Junta de Granos

Un nuevo hecho de vandalismo y saqueo fue denunciado en las últimas horas en el edificio ubicado en la intersección de avenida Colón y General Paz, un inmueble perteneciente a la administración pública nacional que actualmente se encuentra sin actividad y sin presupuesto asignado para su mantenimiento.

El episodio fue advertido en horas de la mañana, alrededor de las 10:00, cuando un hombre de 35 años, empleado administrativo y vinculado a una entidad que funciona en ese predio, se hizo presente en el lugar y constató importantes daños y faltantes en el interior del edificio.

Al recorrer las instalaciones, observó que habían sido sustraídos varios artefactos sanitarios, entre ellos inodoros y bidets marca Ferrum, junto con su correspondiente grifería marca FV, elementos que habían sido retirados de manera violenta.

De acuerdo a lo denunciado, los autores del hecho no sólo se llevaron los artefactos, sino que además provocaron destrozos en distintas dependencias, lo que da cuenta de un ingreso indebido al inmueble y de una maniobra planificada para extraer elementos de valor. En el relevamiento inicial se indicó que una bomba de agua ubicada en el lugar no presentaba daños ni faltantes, por lo que no fue sustraída.

El edificio en cuestión tiene una larga trayectoria institucional: allí funcionó durante años la Junta Nacional de Granos y, posteriormente, una delegación descentralizada del Ministerio de Desarrollo de la Nación. En la actualidad, el inmueble se encuentra sin uso operativo, una situación que, según se desprende de la denuncia, lo deja expuesto al deterioro, al vandalismo y a hechos delictivos, al no contar con vigilancia permanente ni con partidas presupuestarias para su conservación.

Intervención de la Policía

Desde el ámbito policial se indicó que no hay personas sospechadas por el momento y que el edificio no cuenta con seguro, lo que agrava el impacto del daño ocasionado. La denuncia fue recepcionada por la autoridad competente y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, que dispuso las primeras actuaciones de rigor y puso en conocimiento al Grupo Técnico Operativo (GTO) para el avance de la investigación.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de los edificios públicos abandonados o sin actividad, que en distintos puntos de la ciudad se convierten en blanco de robos, saqueos y vandalismo, con pérdidas materiales significativas y un progresivo deterioro del patrimonio estatal.