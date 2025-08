Sube actualizada: una acción clave para no perder los descuentos

Cabe señalar que mantener la tarjeta al día es especialmente importante para quienes acceden a beneficios por ser parte de programas locales de descuento, como jubilados, estudiantes o personas con discapacidad, cuyos pasajes están subsidiados parcialmente por el Municipio.

Una aclaración importante

Las personas que cuentan con la Tarifa Social Federal, un subsidio nacional que otorga un 55% de descuento en el valor del pasaje, no necesitan realizar este trámite, ya que la aplicación del beneficio se mantiene activa sin necesidad de actualización manual.

En un contexto donde cada peso cuenta, mantener actualizada la tarjeta Sube no es un detalle menor. Es una forma sencilla de asegurarse de que los beneficios se apliquen correctamente y de evitar pagar de más por no haber realizado un procedimiento que no lleva más que unos segundos.

Desde el Municipio de Pergamino también se recuerda a los usuarios del servicio local de transporte que en caso de dudas o consultas, pueden acercarse a aquellos puntos de atención habilitados o ingresar al sitio web oficial de Sube para obtener información adicional.