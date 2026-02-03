Soy Mestiza arrasó y se llevó el Oro en la noche de los Premios Carlos: todos los ganadores

Con un total de siete premios, incluyendo el máximo galardón de la noche Soy Mestiza arrasó en los Premios Carlos. LA VOZ

Este lunes la temporada teatral de Villa Carlos Paz tuvo su noche consagratoria con la entrega de los Premios Carlos 2026.

Soy Mestiza se consolidó como la gran protagonista de la gala al quedarse con el Carlos de Oro y sumar múltiples reconocimientos en distintas categorías.

El espectáculo musical no solo fue distinguido como Mejor show musical, sino que además obtuvo premios técnicos y artísticos clave: Mejor sonido, Mejor diseño de iluminación y Mejor vestuario, confirmando su impacto integral tanto en lo escénico como en lo musical. A nivel individual, también fue reconocida Mariana Clemenceau, quien ganó como Mejor cantante femenina, y Emiliano Luna, distinguido como Mejor bailarín, ambos por su trabajo en la obra.

Premios Carlos: la lista completa de los ganadores Mejor actor: Nicolás Cabré - Ni media palabra. Mejor actriz: Claribel Medina - Es complicado. Mejor producción: Ángel Carabajal, Punt Vermell - Letona Producciones. Mejor dirección de espectáculo: Facundo Lencina - Trum Malambo. Mejor dirección teatral: Adrián Lazare - El cuarto de Verónica. Mejor comedia: Ni media palabra. Mejor comedia dramática: Es complicado. Mejor espectáculo humorístico: Circo Marisko, Monoargentum. Mejor show musical: Soy Mestiza. Mejor actor de reparto: Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa. Mejor actriz de reparto: Tania Marioni - El cuarto de Verónica. Mejor humorista: Cacho Buenaventura - Que cacho de show. Mejor sonido: Soy Mestiza. Mejor libro: El cuarto de Verónica. Mejor espectáculo infantil: Viaje jurásico 2. Mejor espectáculo musical infantil: Cuentos y canciones de María Elena Walsh. Espectáculo a la gorra: El experimento de la semana blanca. Mejor labor humorística en espectáculo: Andrés Teruel - Trum Malambo. Mejor cantante femenina: Mariana Clemenceau - Soy Mestiza. Mejor cantante masculino: Gabriel Polidoro - Cántame una historia. Mejor show humorístico-musical: Trum Malambo. Mejor diseño escenográfico: Corto-Circuito. Mejor escenografía virtual: Épico Legendario. Mejor diseño de iluminación: Soy Mestiza. Mejor vestuario: Soy Mestiza. Mejor espectáculo cordobés: Filomena Marturano. Mejor cuerpo de baile: Trum Malambo. Mejor ejecución musical en vivo: Un cacho de mi vida. Mejor actuación masculina en infantil: Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh. Mejor actuación femenina en infantil: Flavia Pereda - Cuentos y canciones de María Elena Walsh. Mejor actor transformista: Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa. Mejor espectáculo de varieté: Magnyfico show, la leyenda continúa. Mejor atracción en espectáculo: Matías Ramírez - Que cacho de show. Mejor bailarín: Emiliano Luna - Soy Mestiza. Mejor bailarina: Constanza Urquiza - Trum Malambo. Revelación de la temporada: Ana Paula Buljubasich - Corto-Circuito. Premio Carlos 2026 especial del jurado: Chacho Garabal / Yayo Guridi / Marta Gonzalez / Rodolfo Ranni. Premio Carlos 2026 Ramón Yardá: Nazarena Vélez. Premio Carlos 2026 a la trayectoria: Pablo Alarcón. Premio Carlos 2026 de Plata: Trum Malambo. Premio Carlos 2026 de Oro: Soy Mestiza. Premio Carlos 2026 de la gente (65 mil votos): Pirulo, en el aire. (Fuente: eldoce.tv)

