Sindicato de Municipales de San Pedro pidió reabrir paritarias y cuestionó el aumento del 10%

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro presentó un pedido formal ante el intendente municipal para la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro solicitó formalmente al intendente la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias al considerar que el aumento del 10% otorgado por decreto en diciembre resulta insuficiente frente al contexto inflacionario y la suba sostenida del costo de vida.

El planteo fue presentado ante el Departamento Ejecutivo municipal por el gremio que conduce Juan “Mono” Acosta, quien expresó que la recomposición dispuesta a fines de 2025 no logra cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

Desde el sindicato señalaron que el incremento aplicado por decreto “no refleja la difícil situación económica que atraviesa cada trabajador y trabajadora municipal y su familia”, y calificaron el porcentaje como “completamente insuficiente” frente al impacto real de los aumentos en alimentos, transporte y servicios esenciales.

En ese sentido, remarcaron que la pérdida del poder adquisitivo se profundizó en los últimos meses y que resulta imprescindible una actualización salarial acorde al escenario actual.

Cuestionamientos a la medición de la inflación

El pedido de reapertura de paritarias también se fundamenta en una crítica directa a los indicadores oficiales. Desde el gremio recordaron la postura histórica de su secretario general respecto a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Acosta volvió a cuestionar las mediciones inflacionarias al sostener que “la estadística inflacionaria del INDEC es una mentira” en relación con el impacto concreto que perciben los trabajadores en su economía doméstica.

Según explicaron desde la organización sindical, los índices oficiales no reflejan el aumento real que registran productos de la canasta básica ni el encarecimiento de servicios públicos, factores que inciden directamente en el presupuesto mensual de los empleados municipales.

Pedido formal al Ejecutivo y expectativa de diálogo

El documento ingresado en el Palacio Municipal solicita la conformación de una mesa de diálogo urgente que permita revisar la pauta salarial vigente y acordar una nueva recomposición.

Desde el sindicato manifestaron que el objetivo central es evitar que los salarios continúen perdiendo poder adquisitivo en un contexto inflacionario persistente. Asimismo, remarcaron que la intención es sostener el canal institucional de negociación y alcanzar un acuerdo que contemple la realidad económica de los trabajadores.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la respuesta del Ejecutivo municipal al planteo gremial, aunque se espera que en los próximos días pueda definirse si se convoca a una nueva instancia de negociación paritaria.

El conflicto salarial abre un nuevo capítulo en la discusión por los ingresos del personal municipal, en un escenario económico que continúa generando tensión en distintos sectores del empleo público.