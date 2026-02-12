San Pedro: Finalizó la Colonia de Adultos Mayores en el ex Tiro Federal con una jornada recreativa

La Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizó la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal.

La Dirección de Adultos Mayores , dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó adelante la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal, poniendo fin a una temporada marcada por la recreación, el acompañamiento profesional y la participación activa de vecinos de la ciudad de San Pedro .

Durante varias semanas, el predio del ex Tiro Federal se convirtió en un espacio de encuentro para decenas de adultos mayores que participaron de propuestas recreativas, actividades físicas adaptadas, juegos y dinámicas grupales diseñadas para fortalecer el bienestar integral.

Desde el área municipal destacaron que el principal objetivo de la colonia fue promover la integración social, el compañerismo y el mantenimiento de hábitos saludables en un ámbito cuidado y con supervisión profesional. Las actividades estuvieron coordinadas por personal capacitado, que acompañó a los participantes en cada jornada.

El programa apuntó no solo a la recreación, sino también a la contención y el fortalecimiento de vínculos sociales, entendiendo que el envejecimiento activo es un eje central en las políticas públicas locales.

El rol del Municipio en las políticas para la tercera edad

La jornada de cierre contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar y parte del equipo de gobierno, quienes compartieron las actividades junto a los participantes y el personal técnico de la Dirección de Adultos Mayores.

Durante el encuentro, las autoridades remarcaron la importancia de sostener y ampliar este tipo de iniciativas, que buscan garantizar espacios de inclusión y participación para la tercera edad. En ese marco, se subrayó que el acompañamiento del Estado municipal resulta clave para fortalecer el bienestar físico, emocional y social de los adultos mayores.

El jefe comunal valoró el compromiso del equipo de trabajo y destacó el impacto positivo que la colonia genera en la comunidad, al brindar un espacio seguro y organizado donde los vecinos pueden disfrutar, socializar y mantenerse activos.

Actividades recreativas y acompañamiento profesional

El cierre incluyó propuestas lúdicas, juegos grupales y momentos de intercambio que reflejaron el espíritu con el que se desarrolló la colonia durante toda la temporada. La planificación contempló actividades adaptadas a las necesidades de los asistentes, promoviendo la participación de todos.

Desde la organización señalaron que el balance fue altamente positivo, tanto por la convocatoria como por el clima de camaradería que se consolidó entre los participantes. Además, remarcaron que la experiencia reafirma la necesidad de continuar generando espacios que estimulen la autonomía y el bienestar de los adultos mayores.

Al finalizar la jornada, las autoridades municipales agradecieron a los vecinos que formaron parte de la colonia y al equipo de la Dirección de Adultos Mayores por la tarea desarrollada a lo largo de la temporada, destacando el trabajo sostenido que permitió llevar adelante cada actividad.

De esta manera, el Municipio cerró una nueva edición de la Colonia de Adultos Mayores, consolidando una política pública orientada a fortalecer la integración, el acompañamiento y la calidad de vida de la población adulta mayor de la ciudad.