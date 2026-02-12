jueves 12 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Finalizó la Colonia de Adultos Mayores en el ex Tiro Federal con una jornada recreativa

    La Municipalidad de San Pedro cerró su temporada con actividades lúdicas y la participación del intendente Cecilio Salazar y su equipo de gobierno.

    12 de febrero de 2026 - 13:31
    La Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizó la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal.

    La Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizó la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal.

    notisanpedro.info

    La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó adelante la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal, poniendo fin a una temporada marcada por la recreación, el acompañamiento profesional y la participación activa de vecinos de la ciudad de San Pedro.

    Lee además
    La periodista y comunicóloga Nadia Quiroga fue designada oficialmente como la nueva responsable de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de San Pedro.

    San Pedro: Nadia Quiroga asume al frente del área de Comunicación del Municipio
    El sampedrino Silvio Velo, ex capitán de Los Murciélagos, la selección Argentina de fútbol para no videntes, acordó con la firma automotriz Mercedes Benz ser su nuevo embajador. 

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz

    Una temporada de integración y encuentro para adultos mayores

    Durante varias semanas, el predio del ex Tiro Federal se convirtió en un espacio de encuentro para decenas de adultos mayores que participaron de propuestas recreativas, actividades físicas adaptadas, juegos y dinámicas grupales diseñadas para fortalecer el bienestar integral.

    Desde el área municipal destacaron que el principal objetivo de la colonia fue promover la integración social, el compañerismo y el mantenimiento de hábitos saludables en un ámbito cuidado y con supervisión profesional. Las actividades estuvieron coordinadas por personal capacitado, que acompañó a los participantes en cada jornada.

    El programa apuntó no solo a la recreación, sino también a la contención y el fortalecimiento de vínculos sociales, entendiendo que el envejecimiento activo es un eje central en las políticas públicas locales.

    El rol del Municipio en las políticas para la tercera edad

    La jornada de cierre contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar y parte del equipo de gobierno, quienes compartieron las actividades junto a los participantes y el personal técnico de la Dirección de Adultos Mayores.

    Durante el encuentro, las autoridades remarcaron la importancia de sostener y ampliar este tipo de iniciativas, que buscan garantizar espacios de inclusión y participación para la tercera edad. En ese marco, se subrayó que el acompañamiento del Estado municipal resulta clave para fortalecer el bienestar físico, emocional y social de los adultos mayores.

    El jefe comunal valoró el compromiso del equipo de trabajo y destacó el impacto positivo que la colonia genera en la comunidad, al brindar un espacio seguro y organizado donde los vecinos pueden disfrutar, socializar y mantenerse activos.

    Actividades recreativas y acompañamiento profesional

    El cierre incluyó propuestas lúdicas, juegos grupales y momentos de intercambio que reflejaron el espíritu con el que se desarrolló la colonia durante toda la temporada. La planificación contempló actividades adaptadas a las necesidades de los asistentes, promoviendo la participación de todos.

    Desde la organización señalaron que el balance fue altamente positivo, tanto por la convocatoria como por el clima de camaradería que se consolidó entre los participantes. Además, remarcaron que la experiencia reafirma la necesidad de continuar generando espacios que estimulen la autonomía y el bienestar de los adultos mayores.

    Al finalizar la jornada, las autoridades municipales agradecieron a los vecinos que formaron parte de la colonia y al equipo de la Dirección de Adultos Mayores por la tarea desarrollada a lo largo de la temporada, destacando el trabajo sostenido que permitió llevar adelante cada actividad.

    De esta manera, el Municipio cerró una nueva edición de la Colonia de Adultos Mayores, consolidando una política pública orientada a fortalecer la integración, el acompañamiento y la calidad de vida de la población adulta mayor de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Nadia Quiroga asume al frente del área de Comunicación del Municipio

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz

    San Pedro: Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque Republicano en el río Paraná

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural

    San Pedro: Avanza la reparación del paso a nivel en el ingreso norte de la ciudad

    San Pedro: Provincia lanzó licitación por $28.000 millones para obra energética

    San Pedro: Bombero Elegido entrevistó a Nicolás Cava en el cuartel

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala

    El último banderazo de Dante Bacca: el nacido en San Pedro se despide en la Vuelta a San Juan

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La periodista y comunicóloga Nadia Quiroga fue designada oficialmente como la nueva responsable de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de San Pedro.

    San Pedro: Nadia Quiroga asume al frente del área de Comunicación del Municipio

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se registraron nuevos focos de incendio en las islas entrerrianas frente a San Nicolás. Este miércoles por la noche se detectaron llamas activas en la zona de las islas Lechiguanas, que pudieron observarse con claridad desde la costanera local.

    Nuevos incendios en las islas frente a San Nicolás: preocupación por focos en Lechiguanas
    La Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizó la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal.

    San Pedro: Finalizó la Colonia de Adultos Mayores en el ex Tiro Federal con una jornada recreativa

    Cacho Deicas y Marcos Camino, los dos históricos referentes de Los Palmeras que en el último tiempo se alejaron de la banda en medio de problemas de salud y conflictos internos.
    Entretenimiento

    Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el grupo

    Tras los actos de vandalismo realizados en la costanera días atrás por menores de edad, desde el Juzgado de Convivencia citaron a los padres de los mismo para este viernes.

    Anfiteatro vandalizado: el municipio de San Nicolás avanza contra los padres de los menores

    El convicto condenado por el homicidio de Santucho en Pergamino fue detenido al ser hallado en la vía pública sin la tobillera electrónica del arresto domiciliario.

    Pergamino: arrestaron a condenado por el homicidio de Santucho que violó arresto domiciliario