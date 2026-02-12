San Pedro: Nadia Quiroga asume al frente del área de Comunicación del Municipio

La periodista y comunicóloga Nadia Quiroga fue designada oficialmente como la nueva responsable de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de San Pedro.

La periodista y comunicóloga Nadia Quiroga fue designada oficialmente como nueva responsable del área de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de San Pedro . La decisión fue adoptada por el intendente Cecilio Salazar , quien la convocó para conducir un sector estratégico dentro de la estructura de gobierno local.

La Secretaría de Prensa y Comunicación cumple un rol central en la articulación entre el Ejecutivo y la comunidad. Desde allí se coordinan los canales oficiales de información, la cobertura de actividades institucionales, la difusión de políticas públicas y la construcción de una agenda comunicacional alineada con los objetivos de gestión.

La designación de Quiroga se enmarca en una etapa en la que la comunicación institucional adquiere mayor relevancia, no solo para informar actos de gobierno, sino también para garantizar transparencia, cercanía y respuesta ante las demandas ciudadanas.

Fuentes municipales destacaron que el objetivo es consolidar un esquema comunicacional moderno, dinámico y con fuerte presencia en plataformas digitales, adaptado a los nuevos hábitos de consumo informativo.

Trayectoria profesional en medios gráficos, radiales y televisivos

Nadia Quiroga cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación. A lo largo de su carrera se desempeñó en medios gráficos, radiales y televisivos, acumulando experiencia tanto en la producción de contenidos como en la coordinación de equipos periodísticos.

Su perfil combina formación académica en comunicación con experiencia práctica en redacciones y coberturas de actualidad, lo que le permitió desarrollar una mirada integral sobre la construcción del mensaje público y la relación entre instituciones y ciudadanía.

Además, la profesional posee especialización en gestión y manejo de redes sociales, una herramienta fundamental para amplificar el alcance de la información oficial y fortalecer la interacción con los vecinos.

Experiencia en la función pública en Baradero

En el ámbito estatal, Quiroga se desempeñó durante los últimos dos años como Directora de Prensa y Comunicación del municipio de Baradero, bajo la administración del intendente Esteban Sanzio.

Durante esa etapa estuvo al frente de la planificación estratégica de contenidos, la coordinación de campañas institucionales y la gestión de redes oficiales, consolidando un esquema comunicacional integrado entre áreas municipales.

Su paso por Baradero le permitió adquirir experiencia en la dinámica propia de la comunicación pública, que exige no solo capacidad técnica sino también comprensión del funcionamiento administrativo y político de los gobiernos locales.

Con esta designación, la Municipalidad de San Pedro apuesta a reforzar su estructura comunicacional en un contexto donde la inmediatez informativa y la presencia digital son determinantes para la gestión pública.

La incorporación de Quiroga abre una nueva etapa en el área de Comunicación, con el desafío de profundizar la llegada institucional y consolidar un vínculo más directo con la comunidad sampedrina.