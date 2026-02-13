San Pedro: Hotel Azahar abrirá 80 habitaciones en abril tras casi dos décadas de demoras

El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril.

Después de casi dos décadas desde su anuncio original, el Hotel Azahar de San Pedro ingresó en su etapa final y prevé habilitar 80 habitaciones en abril. La confirmación fue realizada por el intendente Cecilio Salazar , tras reunirse con los nuevos administradores del emprendimiento.

San Pedro presentó su agenda de Carnaval con reservas hoteleras que rozan el 90%

Mercados Bonaerenses llega a San Pedro con operativo del camión de pastas y lácteos en cinco localidades

El proyecto hotelero más importante de la región norte bonaerense comenzará a operar parcialmente el próximo mes, con la puesta en marcha de un sector que incluye 80 habitaciones orientadas hacia el salón de eventos.

El intendente de Cecilio Salazar confirmó la novedad tras dialogar con los empresarios Juan Manuel y Romina Fera, actuales responsables de la administración del complejo. Según detalló, el municipio se puso a disposición para acompañar los trámites finales y garantizar la habilitación correspondiente.

Durante una visita al predio en el marco de la Conferencia de Verano encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el jefe comunal verificó avances sustanciales en la infraestructura, incluyendo el acceso principal y sectores internos próximos a finalizar.

Un proyecto hotelero que comenzó en 2007 y sufrió múltiples demoras

El anuncio original del Hotel Azahar se realizó en 2007 y desde entonces atravesó una extensa serie de obstáculos que postergaron su concreción. Cambios en la titularidad del emprendimiento, dificultades para la importación de materiales específicos y modificaciones en los planos iniciales fueron algunos de los factores que dilataron la obra.

En 2018 incluso se radicó una denuncia judicial por un presunto desvío millonario de materiales, lo que profundizó la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

A lo largo de estos años, la comunidad de San Pedro expresó reiteradamente su preocupación por la paralización de una iniciativa considerada estratégica para ampliar la oferta turística local.

Impacto turístico y posicionamiento regional del complejo

El complejo prevé un total de 163 habitaciones, pileta climatizada y ascensores, con una propuesta orientada al turismo corporativo, de eventos y de alta gama. Desde el municipio sostienen que, por su escala, no tiene competencia directa en el corredor que conecta Tigre con Rosario, salvo emprendimientos puntuales en la zona de Cardales.

La apertura parcial representará un impulso relevante para la actividad económica local, especialmente en materia de congresos, convenciones y encuentros empresariales.

Si se cumplen los plazos anunciados, la habilitación completa podría concretarse en los meses siguientes, cerrando así uno de los capítulos más extensos en la historia reciente del desarrollo turístico de San Pedro.