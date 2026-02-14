sábado 14 de febrero de 2026
    • San Pedro: Abren las inscripciones 2026 en el Instituto 119 para carreras docentes

    El Instituto Superior N° 119 de San Pedro retoma la inscripción al primer año de sus carreras docentes con cursada vespertina y duración de cuatro años.

    14 de febrero de 2026 - 14:00
    El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 119 Escuela Normal Superior anunció que a partir del próximo miércoles 18 de febrero se retomarán las inscripciones para el primer año de sus profesorados.

    El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 119 "Escuela Normal Superior" anunció que a partir del próximo miércoles 18 de febrero se retomarán las inscripciones para el primer año de sus profesorados.

    El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 119 “Escuela Normal Superior”, de la ciudad de San Pedro, anunció la reapertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. A partir del miércoles 18 de febrero, los aspirantes podrán anotarse en las distintas carreras docentes que ofrece la institución, todas con validez nacional y cursada en turno vespertino.

    Este sábado comenzó oficialmente el VI Rally de San Pedro "Copa Fernando 'Pichi' Iglesias", competencia válida por el Rally Federal y el Campeonato Regional de Rally, que durante el fin de semana moviliza equipos, pilotos y público en distintos sectores del partido.

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico
    Este fin de semana largo se desarrollará la 9ª edición del festival San Pedro Canta en el Paseo Público Municipal. 

    San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

    Inscripciones 2026 en el Instituto 119: fechas y lugar

    El proceso administrativo se desarrollará en la sede de la Escuela Normal, ubicada en Bottaro 995. Los interesados deberán presentarse por la entrada principal —segunda puerta a la derecha— en el horario de 19:00 a 21:00.

    Para organizar la demanda, las autoridades establecieron un cronograma semanal según cada carrera. De esta manera, se busca agilizar la atención y garantizar un proceso ordenado para todos los aspirantes.

    Carreras docentes con validez nacional

    La oferta académica del Instituto 119 contempla profesorados de cuatro años de duración, diseñados para cursarse de lunes a viernes en el turno vespertino.

    El cronograma de inscripción quedó establecido de la siguiente manera:

    • Lunes: Profesorado en Geografía

    • Martes: Profesorado de Educación Primaria

    • Miércoles: Profesorado en Lengua y Literatura

    • Jueves: Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual

    • Viernes: Profesorado en Economía

    Todas las carreras cuentan con validez nacional, lo que permite a los egresados ejercer la docencia en distintas jurisdicciones del país.

    Requisitos y bono contribución para ingresantes

    Quienes deseen inscribirse deberán presentar fotocopia de DNI, partida de nacimiento, título secundario o constancia de título en trámite y dos fotos carnet 4x4.

    Asimismo, desde el 18 de febrero, entre las 18:30 y las 21:00, se podrán adquirir los formularios de matriculación en la biblioteca de la institución, ubicada en el primer piso.

    Por último, la dirección informó que los ingresantes de primer año deberán realizar una colaboración de 8.000 pesos en concepto de bono contribución destinado a la Cooperadora. El aporte apunta a sostener actividades institucionales y fortalecer la oferta educativa pública en la región.

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

    San Pedro: Abren las inscripciones 2026 en el Instituto 119 para carreras docentes

    San Pedro: Abren las inscripciones 2026 en el Instituto 119 para carreras docentes

