San Pedro: Abren las inscripciones 2026 en el Instituto 119 para carreras docentes

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 119 “Escuela Normal Superior”, de la ciudad de San Pedro , anunció la reapertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. A partir del miércoles 18 de febrero, los aspirantes podrán anotarse en las distintas carreras docentes que ofrece la institución, todas con validez nacional y cursada en turno vespertino.

El proceso administrativo se desarrollará en la sede de la Escuela Normal, ubicada en Bottaro 995. Los interesados deberán presentarse por la entrada principal —segunda puerta a la derecha— en el horario de 19:00 a 21:00.

Para organizar la demanda, las autoridades establecieron un cronograma semanal según cada carrera. De esta manera, se busca agilizar la atención y garantizar un proceso ordenado para todos los aspirantes.

La oferta académica del Instituto 119 contempla profesorados de cuatro años de duración, diseñados para cursarse de lunes a viernes en el turno vespertino.

El cronograma de inscripción quedó establecido de la siguiente manera:

Lunes: Profesorado en Geografía

Martes: Profesorado de Educación Primaria

Miércoles: Profesorado en Lengua y Literatura

Jueves: Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual

Viernes: Profesorado en Economía

Todas las carreras cuentan con validez nacional, lo que permite a los egresados ejercer la docencia en distintas jurisdicciones del país.

Requisitos y bono contribución para ingresantes

Quienes deseen inscribirse deberán presentar fotocopia de DNI, partida de nacimiento, título secundario o constancia de título en trámite y dos fotos carnet 4x4.

Asimismo, desde el 18 de febrero, entre las 18:30 y las 21:00, se podrán adquirir los formularios de matriculación en la biblioteca de la institución, ubicada en el primer piso.

Por último, la dirección informó que los ingresantes de primer año deberán realizar una colaboración de 8.000 pesos en concepto de bono contribución destinado a la Cooperadora. El aporte apunta a sostener actividades institucionales y fortalecer la oferta educativa pública en la región.