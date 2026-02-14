Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

Este sábado comenzó oficialmente el VI Rally de San Pedro “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias”, competencia válida por el Rally Federal y el Campeonato Regional de Rally, que durante el fin de semana moviliza equipos, pilotos y público en distintos sectores del partido.

San Pedro vive un fin de semana a pura adrenalina con la sexta edición del Rally “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias”, una competencia que ya es un clásico del calendario automovilístico regional y que vuelve a poner a la ciudad en el centro de la escena del deporte motor y promoviendo el turismo.

El VI Rally de San Pedro comenzó oficialmente este sábado con actividad desde temprano en el Aeroclub San Pedro, epicentro operativo donde funciona el parque de asistencia y concentración general. Desde allí partieron los primeros binomios hacia los sectores cronometrados que atraviesan caminos rurales y zonas costeras del partido.

La jornada sabatina se puso en marcha a las 8:00 con la apertura del parque de asistencia. A las 9:18 salió el primer auto rumbo al tramo inicial, dando inicio formal a la competencia válida por el Rally Federal y el Campeonato Regional de Rally.

La Prueba Especial 1 se disputó entre Santa Lucía y Paraje Obligado, con largada del primer competidor a las 9:38. Posteriormente, los binomios enfrentaron el sector La Buena Moza – Proclismo, alrededor de las 10:30, antes de repetir los trazados en un segundo rulo tras el mediodía.

Los caminos incluyeron sectores rurales en cercanías de Santa Lucía, zonas próximas a Vuelta de Obligado, el Bajo del Puerto y el área costera, configurando un recorrido técnico y veloz que exigió precisión en cada curva.

Durante la tarde se realizó el reagrupamiento y el regreso al parque de asistencia, donde los equipos trabajaron intensamente en la puesta a punto de los vehículos de cara a la segunda etapa.

Domingo con definición y premiación final

La actividad continuará este domingo con nuevos sectores cronometrados que terminarán de definir la clasificación general y las posiciones en cada categoría. El Aeroclub San Pedro se mantiene como base operativa y escenario de la premiación final.

La expectativa es alta tanto entre los pilotos como entre el público, que acompaña masivamente cada edición del rally, consolidando el evento como uno de los más convocantes del calendario deportivo local.

Categorías y fuerte impacto turístico en la ciudad

En esta sexta edición participan binomios de las clases Junior, Clase A, N7, N3, N2 y N1, con equipos provenientes de distintos puntos de la provincia y la región.

Más allá de la competencia, el rally representa un importante movimiento económico y turístico para San Pedro. Hoteles, restaurantes y comercios registran una notable actividad durante el fin de semana, impulsada por la llegada de equipos, familiares y aficionados.

Desde la organización se recordó al público la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones de seguridad en cada tramo, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado y seguro del espectáculo.

San Pedro, una vez más, vuelve a rugir con motores encendidos y caminos que se transforman en escenario de velocidad, destreza y pasión por el rally.