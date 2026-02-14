Arrancó en San Nicolás el Festival RICO en el Empedrado con más de 50 propuestas gastronómicas

El público puede recorrer el patio cervecero, el espacio dulce y la feria de emprendedores, que forman parte de la estructura central del evento.

San Nicolás puso en marcha la décima edición del Festival RICO en el Empedrado de la Costanera, con acceso libre y gratuito. Más de 50 propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y un operativo especial de tránsito forman parte del evento que ya convoca a vecinos y visitantes frente al río Paraná .

Desde las primeras horas, el predio exhibe carpas, puestos gastronómicos y espacios recreativos en pleno funcionamiento. La organización confirmó la participación de más de 50 propuestas distribuidas en distintos sectores especialmente delimitados.

Consolidado dentro del calendario local, el Festival RICO se posiciona como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de San Nicolás.

Grilla completa de shows en vivo frente al río Paraná

Durante cuatro jornadas consecutivas se desarrolla la programación musical en el escenario principal montado frente al Paraná, epicentro de la actividad artística.

Viernes 13 de febrero

DJ Andrés Farías

Casi Libres

Áureo (tributo a Luis Miguel)

DJ Treekoo

Sábado 14 de febrero

DJ Juanse Menéndez

Libertinaje

Los Calientes (tributo a Babasónicos)

DJ Axel Caram

Domingo 15 de febrero

DJ Andrés Farías

Los Cadilosos Fabulacs

Villanos

Kiss My Ass (tributo a Kiss)

DJ Nicolás Vallorani

Lunes 16 de febrero

DJ Andrés Farías

El Cuarto Soda (tributo a Soda Stereo)

Palmas Arriba

DJ An Fontana

La propuesta artística combina bandas locales, tributos y DJs en una grilla pensada para distintos públicos.

Operativo de tránsito y estacionamiento en la Costanera

En paralelo al desarrollo del evento, el Municipio implementó un operativo especial de tránsito en la zona del Empedrado. La avenida Juan Manuel de Rosas permanece con corte total en el sector afectado.

Las autoridades dispusieron desvíos y restricciones horarias en calles aledañas con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar la seguridad. El esquema incluye señalización y controles en puntos estratégicos.

Además, se habilitaron sectores específicos de estacionamiento para facilitar el ingreso y egreso de asistentes, entre ellos el área del Santuario por avenida Viale, la Pradera de calle José Ingenieros y el estacionamiento de la Laguna Descubrí.

Con el escenario frente al Paraná y los distintos sectores ya delimitados, la 10º edición del Festival RICO transcurre en la Costanera nicoleña como una propuesta que integra gastronomía, música y recreación en un mismo espacio público.