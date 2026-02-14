sábado 14 de febrero de 2026
    • Arrancó en San Nicolás el Festival RICO en el Empedrado con más de 50 propuestas gastronómicas

    La 10º edición del Festival RICO comenzó en la Costanera de San Nicolás con entrada libre, shows en vivo y un operativo especial de tránsito.

    14 de febrero de 2026 - 17:17
    El público puede recorrer el patio cervecero, el espacio dulce y la feria de emprendedores, que forman parte de la estructura central del evento.

    Google
    Más de 50 propuestas gastronómicas en el Festival RICO

    Desde las primeras horas, el predio exhibe carpas, puestos gastronómicos y espacios recreativos en pleno funcionamiento. La organización confirmó la participación de más de 50 propuestas distribuidas en distintos sectores especialmente delimitados.

    El público puede recorrer el patio cervecero, el espacio dulce y la feria de emprendedores, que forman parte de la estructura central del evento. La diversidad de opciones permite una experiencia integral que combina sabores regionales, cocina urbana y propuestas artesanales.

    Consolidado dentro del calendario local, el Festival RICO se posiciona como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de San Nicolás.

    Grilla completa de shows en vivo frente al río Paraná

    Durante cuatro jornadas consecutivas se desarrolla la programación musical en el escenario principal montado frente al Paraná, epicentro de la actividad artística.

    Viernes 13 de febrero

    DJ Andrés Farías

    Casi Libres

    Áureo (tributo a Luis Miguel)

    DJ Treekoo

    Sábado 14 de febrero

    DJ Juanse Menéndez

    Libertinaje

    Los Calientes (tributo a Babasónicos)

    DJ Axel Caram

    Domingo 15 de febrero

    DJ Andrés Farías

    Los Cadilosos Fabulacs

    Villanos

    Kiss My Ass (tributo a Kiss)

    DJ Nicolás Vallorani

    Lunes 16 de febrero

    DJ Andrés Farías

    El Cuarto Soda (tributo a Soda Stereo)

    Palmas Arriba

    DJ An Fontana

    La propuesta artística combina bandas locales, tributos y DJs en una grilla pensada para distintos públicos.

    Operativo de tránsito y estacionamiento en la Costanera

    En paralelo al desarrollo del evento, el Municipio implementó un operativo especial de tránsito en la zona del Empedrado. La avenida Juan Manuel de Rosas permanece con corte total en el sector afectado.

    Las autoridades dispusieron desvíos y restricciones horarias en calles aledañas con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar la seguridad. El esquema incluye señalización y controles en puntos estratégicos.

    Además, se habilitaron sectores específicos de estacionamiento para facilitar el ingreso y egreso de asistentes, entre ellos el área del Santuario por avenida Viale, la Pradera de calle José Ingenieros y el estacionamiento de la Laguna Descubrí.

    Con el escenario frente al Paraná y los distintos sectores ya delimitados, la 10º edición del Festival RICO transcurre en la Costanera nicoleña como una propuesta que integra gastronomía, música y recreación en un mismo espacio público.

