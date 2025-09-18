jueves 18 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Seguridad nuclear en acción: Zárate y Lima se preparan para el 43° Simulacro del Plan de Emergencias de Atucha

    El jueves 2 de octubre se realizará en Zárate y Lima un simulacro de emergencia nuclear con evacuaciones, monitoreos y más de diez organismos involucrados.

    18 de septiembre de 2025 - 15:10
    Zárate y Lima se alistan para el 43 Simulacro de Emergencia Nuclear

    Zárate y Lima se alistan para el 43 Simulacro de Emergencia Nuclear

    LAOPINION

    Prepararse para lo improbable: un ejercicio de Estado ante una posible emergencia nuclear: Zárate y Lima serán escenario del 43° Ejercicio del Plan de Emergencias del Complejo Nuclear Atucha I y II, una actividad que pone en juego no solo recursos técnicos, sino la capacidad del Estado —en sus múltiples niveles— para articular una respuesta coordinada ante una contingencia de máxima complejidad.

    Lee además
    Zárate: Gremios Nucleares rechazan con firmeza la privatización parcial de la nucleoeléctrica Argentina

    Zárate: Gremios nucleares rechazan la privatización parcial de Nucleoeléctrica
    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro El Tano Benicelli lidera la velada

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

    El operativo tendrá lugar el jueves 2 de octubre de 2025 entre las 8 y las 14 hs, e involucrará evacuaciones simuladas, control de accesos, distribución preventiva de comprimidos de yodo y tareas de monitoreo aéreo y terrestre. A pesar de tratarse de un simulacro, el despliegue será realista, integral y supervisado, con el objetivo de evaluar tiempos, circuitos de decisión y comunicación en condiciones de presión.

    Zárate como centro de entrenamiento del sistema de protección nuclear argentino

    La realización periódica de este ejercicio —43 ediciones lo avalan— es una condición de funcionamiento para las centrales nucleares Atucha I y II, y responde a los estándares exigidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear y los protocolos internacionales de seguridad radiológica.

    El Palacio Municipal oficiará como Centro Operativo de Emergencia Nuclear (COEN) y ya comenzó a funcionar como nodo de coordinación desde el 2 de septiembre, cuando se activó la primera mesa de trabajo. El 25 de septiembrese realizará un Ejercicio de Gabinete, donde se simularán decisiones estratégicas en tiempo real, sin intervención física, a modo de ajuste previo.

    Más de diez organismos en un despliegue integral

    Participarán del ejercicio instituciones clave en materia de defensa, seguridad, salud y protección civil:

    • Autoridad Regulatoria Nuclear

    • Agencia Federal de Emergencias

    • Armada Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería

    • Policía de la Provincia de Buenos Aires y Defensa Civil

    • Bomberos voluntarios de Zárate y Lima

    • Cruz Roja Argentina y Barómetro

    • Servicios de salud locales y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio

    • También se invitará a municipios vecinos para extender la lógica de cooperación regional ante este tipo de escenarios.

    Este tipo de simulacros no son eventos aislados, sino parte de una política sistemática de protección civil, que incluye entrenamiento ciudadano, cultura preventiva y articulación entre jurisdicciones.

    ¿Qué se va a simular y por qué es importante?

    Durante la jornada se ensayarán maniobras que serían clave en un evento real de emergencia nuclear:

    • Evacuación por tierra y agua de vecinos en un radio de 3 km alrededor del complejo

    • Resguardo y distribución de yodo preventivo a la población en un radio de 10 km

    • Control de accesos, recepción de evacuados, descontaminación y monitoreo ambiental

    • Coordinación entre fuerzas, uso de drones, vehículos especiales y comunicaciones oficiales

    Lejos de generar alarma, estos ejercicios buscan fortalecer la resiliencia institucional y comunitaria, y su existencia confirma que la energía nuclear en Argentina está sujeta a mecanismos de control permanente y planificación responsable.

    Las autoridades recomiendan a los vecinos seguir los canales oficiales y colaborar en lo que se requiera, con la tranquilidad de que no existe ningún riesgo real durante la actividad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Gremios nucleares rechazan la privatización parcial de Nucleoeléctrica

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    Zárate: El Municipio y Toyota impulsan la educación vial con "Toyota y Vos Kids"

    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de niños y jóvenes

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar

    Se iniciaría el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, la firma que opera Atucha I y Atucha II en Zárate

    Conflicto laboral en Celulosa Argentina: el Concejo de Zárate exige pagos a los trabajadores

    Sanatorio Anchorena abrió sus puertas en Zárate con conexión directa del SIT

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Zárate: Gremios Nucleares rechazan con firmeza la privatización parcial de la nucleoeléctrica Argentina

    Zárate: Gremios nucleares rechazan la privatización parcial de Nucleoeléctrica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Dos detenidos tras allanamientos por Robo en zona Norte de San Nicolás

    Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte
    Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad
    Mente activa

    Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad

    Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

    Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

    el dólar pegando contra las bandas. el dato del día

    Dólar a $1500: se desploman bonos y acciones, y se tensa el equilibrio cambiario a 38 días de las elecciones

    Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: no pierdan las esperanzas

    Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: "no pierdan las esperanzas"