El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

Este sábado 20 de septiembre, el Espacio DAM será sede de un gran evento de boxeo con exhibiciones, peleas profesionales y la vuelta del invicto Benicelli.

Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

Máximo Fernández, la promesa del boxeo zarateño, convocado a la Selección Argentina

El boxeo zarateño vuelve a vibrar con una velada única este sábado 20 de septiembre en el Espacio DAM , con una propuesta que combina espectáculo, técnica y emoción. Desde las 17:00 horas , el evento comenzará con exhibiciones a cargo de escuelas locales , como la escuela “Manuel Bustos” y la escuela municipal de boxeo , que ofrecerán demostraciones abiertas al público.

La jornada está pensada como una experiencia familiar, donde los amantes del boxeo y los curiosos podrán vivir una tarde cargada de adrenalina, formación y deporte de alto nivel.

El plato fuerte de la noche será protagonizado por Lautaro “El Tano” Benicelli , el boxeador zarateño invicto , con un récord de 8 victorias , 6 de ellas por nocaut . Benicelli buscará seguir consolidándose como una de las promesas más importantes del boxeo argentino , en una pelea que será seguida con gran expectativa por la comunidad deportiva.

Además, se presentará Agustín “El Tigre” Bogao, quien disputará su tercera pelea como profesional, sumando atractivo a una cartelera que promete dejar huella.

Entradas anticipadas y puntos de venta

Las entradas anticipadas cuestan $10.000 y tendrán un incremento en la boletería el mismo día del evento. Se recomienda adquirirlas con tiempo en los siguientes puntos de venta:

Independencia 790 (centro)

Rómulo Noya 1288 (centro)

Rivadavia 956 (centro)

Sarmiento 1461 (Villa Masoni)

Bernardo Irigoyen 3170 (Villa Negri)

Pividal y B. Irigoyen (Kiosco Juli, Villa Nueva)

Bidegain 290 (San Cayetano, Campana)

Una cita con el mejor boxeo local

Con una programación que combina exhibiciones, deporte formativo y peleas profesionales, la velada en el Espacio DAM promete una experiencia única para el público de Zárate y la región.