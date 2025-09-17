miércoles 17 de septiembre de 2025
    • El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

    Benicelli vuelve al ring este sábado 20 en Espacio DAM. Exhibiciones, peleas profesionales y entradas anticipadas a la venta.

    17 de septiembre de 2025 - 12:15
    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

    Archivo

    Este sábado 20 de septiembre, el Espacio DAM será sede de un gran evento de boxeo con exhibiciones, peleas profesionales y la vuelta del invicto Benicelli.

    Una jornada de boxeo para toda la familia en Espacio DAM

    El boxeo zarateño vuelve a vibrar con una velada única este sábado 20 de septiembre en el Espacio DAM, con una propuesta que combina espectáculo, técnica y emoción. Desde las 17:00 horas, el evento comenzará con exhibiciones a cargo de escuelas locales, como la escuela “Manuel Bustos” y la escuela municipal de boxeo, que ofrecerán demostraciones abiertas al público.

    La jornada está pensada como una experiencia familiar, donde los amantes del boxeo y los curiosos podrán vivir una tarde cargada de adrenalina, formación y deporte de alto nivel.

    Lautaro “El Tano” Benicelli, invicto y figura de la noche

    El plato fuerte de la noche será protagonizado por Lautaro “El Tano” Benicelli, el boxeador zarateño invicto, con un récord de 8 victorias, 6 de ellas por nocaut. Benicelli buscará seguir consolidándose como una de las promesas más importantes del boxeo argentino, en una pelea que será seguida con gran expectativa por la comunidad deportiva.

    Además, se presentará Agustín “El Tigre” Bogao, quien disputará su tercera pelea como profesional, sumando atractivo a una cartelera que promete dejar huella.

    Entradas anticipadas y puntos de venta

    Las entradas anticipadas cuestan $10.000 y tendrán un incremento en la boletería el mismo día del evento. Se recomienda adquirirlas con tiempo en los siguientes puntos de venta:

    • Independencia 790 (centro)

    • Rómulo Noya 1288 (centro)

    • Rivadavia 956 (centro)

    • Sarmiento 1461 (Villa Masoni)

    • Bernardo Irigoyen 3170 (Villa Negri)

    • Pividal y B. Irigoyen (Kiosco Juli, Villa Nueva)

    • Bidegain 290 (San Cayetano, Campana)

    Una cita con el mejor boxeo local

    Con una programación que combina exhibiciones, deporte formativo y peleas profesionales, la velada en el Espacio DAM promete una experiencia única para el público de Zárate y la región.

