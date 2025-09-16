Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

El nuevo sanatorio privado que se construyó junto al gimnasio Diego Armando Maradona comenzó a atender pacientes y promete ampliar sus servicios de alta complejidad durante los próximos meses, generando empleo y fortaleciendo la red de salud local.

El Sanatorio Anchorena, una de las obras sanitarias más importantes de los últimos años en Zárate , comenzó a funcionar en su etapa inicial con atención en algunas especialidades médicas. Ubicado sobre la Costanera, junto al gimnasio Diego Armando Maradona, este nuevo centro privado de salud apunta a convertirse en una referencia regional en atención de alta complejidad.

La iniciativa surgió en 2015, a partir de un Acta Acuerdo entre el Municipio de Zárate y la empresa Austral Salud S.A. , con el objetivo de construir un sanatorio privado que complementara la oferta del sistema público. La construcción finalizó en noviembre de 2024 y fue diseñada con una capacidad para atender a 400 pacientes diarios y generar 150 puestos de trabajo directos en su primera etapa.

El intendente Marcelo Matzkin confirmó que el centro ya inició su funcionamiento con la atención en especialidades seleccionadas, mientras se avanza con la incorporación progresiva de nuevos servicios durante el resto de 2025.

Especialidades y servicios previstos

En esta primera etapa, los consultorios externos funcionan en la Clínica Privada del Carmen, mientras que el edificio de la Costanera irá centralizando internación, estudios de alta complejidad y otras áreas críticas.

El sanatorio contará con:

Guardias médicas especializadas

Sala de observación, yeso, shock room

Servicio completo de imágenes: tomografía, resonancia magnética, radiología, mamografía, ecografía y densitometría

Laboratorio de análisis clínicos

Además, está previsto un centro obstétrico-quirúrgico con:

3 quirófanos

Sala de partos

Área de neonatología con 12 camas

Internación materno-infantil y pediátrica

Recuperación postquirúrgica y cirugía ambulatoria

El sanatorio también incorporará áreas de apoyo esenciales como farmacia, cocina, central de esterilización, auditorio, confitería, depósitos y oficinas administrativas.

Impacto local

El Sanatorio Anchorena brindará atención preferencial a afiliados de Unión Personal y Accord Salud, aunque sus prestaciones también estarán disponibles para toda la comunidad de Zárate y alrededores.

Se estima que, una vez en pleno funcionamiento, el centro podría generar hasta 500 nuevos empleos directos e indirectos, potenciando no solo la red de salud local, sino también la economía de la ciudad.

Un nuevo capítulo para la salud en Zárate

Con una ubicación estratégica, infraestructura moderna y servicios orientados a la alta complejidad, el Sanatorio Anchorena representa una apuesta concreta por el fortalecimiento del sistema sanitario privado en la región. Su funcionamiento contribuirá a descongestionar hospitales públicos y a ofrecer mayor calidad y rapidez en la atención médica para miles de vecinos.