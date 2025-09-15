Sanatorio Anchorena abrió sus puertas en Zárate con conexión directa del SIT

Un nuevo centro de salud con acceso directo: La ciudad de Zárate celebró la apertura del Sanatorio Anchorena , un moderno centro médico que ya cuenta con conexión directa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) . Esta mejora fue destacada por el intendente Marcelo Matzkin como un paso estratégico en la integración urbana y el desarrollo sanitario local.

“Es muy bueno para Zárate que el Sanatorio ya haya empezado a funcionar. Ajustamos el recorrido del SIT para que llegue hasta allí, sin alterar su trazado final, y creo que es lo correcto: poner en valor este nuevo centro de afluencia de gente”.

El ajuste en el recorrido del SIT permitirá que más vecinos y vecinas accedan fácilmente no solo al nuevo complejo sanitario , sino también a los consultorios externos que se habilitarán en breve , una farmacia , un gimnasio y otros servicios complementarios que comenzarán a desarrollarse en la zona.

Además, el Municipio pavimentó 200 metros de calles clave para mejorar la circulación y consolidar el acceso.

“Estamos empezando a darle vida a este sector de la ciudad con un servicio de transporte que lo conecta y con infraestructura vial que lo acompaña”, afirmó el intendente.

Parada estratégica y nuevo polo urbano

Con la incorporación del Sanatorio como parada estratégica del SIT, también se evalúa un cambio de denominacióndel trayecto para reflejar esta nueva referencia en el mapa urbano de Zárate. Así, el nuevo establecimiento se posiciona como un polo sanitario y de servicios con fuerte impacto regional.