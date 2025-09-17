miércoles 17 de septiembre de 2025
    • Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    Un auto se incendió por completo frente a Toyota en Ruta 9. Bomberos de Zárate actuaron rápido. No hubo heridos. Se investigan las causas del siniestro.

    17 de septiembre de 2025 - 11:25
    Accidente en San Pedro: Camión embistió a un auto y cinco personas fueron derivadas al hospital

    Accidente en San Pedro: Camión embistió a un auto y cinco personas fueron derivadas al hospital

    LAOPINION

    Una dotación de Bomberos Voluntarios de Zárate intervino rápidamente en un siniestro frente al predio de Toyota. El vehículo quedó totalmente destruido, pero no hubo personas lesionadas.

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro El Tano Benicelli lidera la velada

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada
    Zarate participó de una nueva edición de Toyota y Vos Kids en Espacio DAM

    Zárate: El Municipio y Toyota impulsan la educación vial con "Toyota y Vos Kids"

    El incendio ocurrió frente a Toyota y provocó pérdidas totales

    Durante la mañana del martes, un automóvil quedó completamente destruido por un incendio mientras circulaba por Ruta Nacional 9, a la altura del predio de Toyota Argentina, en la ciudad de Zárate. El siniestro generó momentos de tensión en la zona, aunque no se registraron personas heridas.

    De inmediato, una dotación de Bomberos Voluntarios de Zárate acudió al lugar y logró controlar las llamas, que habían envuelto por completo al vehículo. El fuego provocó pérdidas materiales totales y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

    No hubo heridos y la Policía Vial asistió en el operativo

    Según informaron desde la central de Bomberos, el vehículo no tenía ocupantes en el momento del incendio, lo que evitó consecuencias mayores. El foco ígneo fue controlado con rapidez, evitando la propagación a vehículos o estructuras cercanas.

    La Policía Vial se hizo presente para ordenar el tránsito, desviando el flujo vehicular hacia otras arterias mientras se desarrollaban las tareas de enfriamiento y remoción de escombros. Se recomendó circular con precaución y respetar las indicaciones del personal en la zona.

    Se investigan las causas del siniestro

    Aunque el fuego fue contenido, aún no se determinaron las causas que originaron el incendio. Desde Bomberos señalaron que se iniciará una investigación para establecer si se trató de una falla eléctrica, mecánica o un factor externo.

    Mientras tanto, se recomienda a los automovilistas realizar controles preventivos de sus vehículos y mantener al día los sistemas eléctricos y de combustión para evitar situaciones similares.

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

