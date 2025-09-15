Conflicto laboral en Celulosa Argentina: el Concejo de Zárate exige pagos a los trabajadores

Conflicto laboral en Celulosa Argentina: el Concejo de Zárate repudia la paralízación y exige pagos a los trabajadores

Crisis en el polo industrial zarateño: El Concejo Deliberante de Zárate se pronunció este viernes frente al conflicto que atraviesan más de 140 trabajadores de la planta de Celulosa Argentina , quienes sufren suspensiones , falta de pago de salarios y aportes previsionales , en el marco de una paralización total de actividades .

Campi en Zárate: humor nacional en su máxima expresión

Sanatorio Anchorena abrió sus puertas en Zárate con conexión directa del SIT

Durante la sesión ordinaria, una delegación de empleados expuso la gravedad de la situación ante los concejales, denunciando falta de respuestas por parte de la empresa ante las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo y advirtiendo sobre un posible vaciamiento empresarial .

El concejal Lucas Castiglione presentó un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad , manifestando el compromiso del cuerpo legislativo con la defensa del trabajo y la industria local. En el documento se destaca que “Zárate es históricamente uno de los polos industriales más importantes de la provincia” y que no se puede permitir que “se vulneren los derechos de los trabajadores”.

El Concejo Deliberante aprobó un texto con cinco ejes clave :

Repudio enérgico a la paralización, las suspensiones y la falta de pagos por parte de la empresa.

Exigencia inmediata del pago total de salarios y la regularización de aportes jubilatorios y de obra social.

Instancia de diálogo entre empresa, gremios y el Ministerio de Trabajo.

Notificación de la resolución a autoridades nacionales, provinciales, gremios y la propia empresa.

Difusión pública del conflicto a través de medios de comunicación locales.

“Zárate es tierra de trabajo”

Desde todos los bloques coincidieron en la necesidad de una intervención urgente y en la importancia de proteger a las familias afectadas:

“Exigimos un diálogo responsable de la empresa con los gremios y el Ministerio de Trabajo, y defendemos la continuidad laboral de nuestros vecinos”.

Este nuevo conflicto expone una vez más la fragilidad del empleo industrial ante decisiones empresariales unilaterales, y subraya el rol de los concejos deliberantes como herramienta de defensa social e institucional en tiempos de crisis.