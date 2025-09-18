jueves 18 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Gremios nucleares rechazan la privatización parcial de Nucleoeléctrica

    Sindicalistas del sector atómico advierten que el plan oficial de privatizar NA-SA amenaza décadas de inversión, proyectos clave y empleo técnico calificado.

    18 de septiembre de 2025 - 11:41
    Zárate: Gremios Nucleares rechazan con firmeza la privatización parcial de la nucleoeléctrica Argentina

    Zárate: Gremios Nucleares rechazan con firmeza la privatización parcial de la nucleoeléctrica Argentina

    LAOPINION

    La alerta de los gremios: la energía nuclear como política de Estado: Este miércoles, gremios del sector nuclear emitieron una señal de alarma que va más allá de una puja laboral. Con documentos firmes y una narrativa cargada de sentido histórico, denunciaron que la decisión del Gobierno Nacional de privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) representa un punto de inflexión regresivo en la política energética argentina.

    Lee además
    Se iniciaría el proceso de privatización Nucleoeléctrica Argentina, la forma que opera Atucha I, Atuca II en Lima, Zárate

    Se iniciaría el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, la firma que opera Atucha I y Atucha II en Zárate
    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro El Tano Benicelli lidera la velada

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

    NA-SA es la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y su papel ha sido clave para consolidar una matriz energética diversificada, autónoma y con estándares internacionales. La decisión de incluirla en el paquete de privatizaciones de la ley Bases —ahora materializada en un decreto— fue leída por los sindicatos como una renuncia explícita a la planificación soberana del sector.

    ¿Qué se pierde cuando se privatiza una empresa como NA-SA?

    El Sindicato Regional de Luz y Fuerza fue categórico: “Están regalando décadas de inversión y trabajo técnico especializado”. Denunciaron que detrás de la medida no hay razones técnicas ni económicas, y que NA-SA es una empresa rentable, con una capacidad instalada estratégica y un capital humano único en el mundo. En ese sentido, el proceso de privatización —que incluye la venta del 44% del capital— no responde a criterios de eficiencia, sino a una ideología de desguace.

    En la misma línea, la Asociación de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (ATCNEA) advirtió que abrir el capital a privados implica perder autonomía decisional sobre uno de los sectores más sensibles del Estado moderno: la energía. También alertaron sobre el riesgo de desarticulación del ecosistema científico-tecnológico nuclear, uno de los pocos campos donde Argentina ha logrado soberanía real y reconocimiento internacional.

    Zárate como epicentro simbólico y operativo

    Aunque la noticia es de alcance nacional, el reclamo tiene anclaje directo en Zárate, sede de Atucha I y II, y hogar de miles de trabajadores que durante décadas han formado parte de la consolidación del sector nuclear argentino.

    El Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná, con fuerte presencia en esa ciudad, denunció que la medida forma parte de una “privatización ruinosa” y advirtió: “Sin soberanía energética no hay industria, no hay desarrollo y no hay justicia social”.

    La energía nuclear no solo es un activo económico: representa también un pilar de identidad tecnológica y autonomía nacional. Cederlo implica debilitar la capacidad del Estado para planificar a largo plazo, garantizar el acceso igualitario a la energía y sostener políticas de desarrollo con justicia distributiva.

    Privatizar sin debate público: un patrón repetido

    Con la presentación del Presupuesto 2026, el Gobierno oficializó que la venta parcial de NA-SA se realizará mediante una licitación nacional e internacional, reservando solo el 51% para el Estado. El proceso incluye también una figura de “propiedad participada” para empleados, aunque los gremios rechazan esa medida por considerarla un eufemismo que no compensa la pérdida de control estratégico.

    Esta decisión se da en un marco político donde las privatizaciones avanzan sin discusión seria, sin participación de expertos independientes ni estudios de impacto a mediano y largo plazo. La entrega de activos clave sin una mirada soberana y sin consenso político amplio podría tener efectos irreversibles, especialmente en un sector como el nuclear, donde las decisiones de hoy se proyectan por décadas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se iniciaría el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, la firma que opera Atucha I y Atucha II en Zárate

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    Zárate: El Municipio y Toyota impulsan la educación vial con "Toyota y Vos Kids"

    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de niños y jóvenes

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar

    Conflicto laboral en Celulosa Argentina: el Concejo de Zárate exige pagos a los trabajadores

    Sanatorio Anchorena abrió sus puertas en Zárate con conexión directa del SIT

    Campi en Zárate: humor nacional en su máxima expresión

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cuatro aprehendidos por resistencia a la autoridad en conflicto vecinal en San Pedro: tres son menores

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores
    El equipo del Servicio de Neonatología del Hospital San José desplegó toda su dedicación, experiencia y humanidad en la recuperación de Aitana.

    Aitana, un ejemplo de vida en Pergamino: la fortaleza de los prematuros y el amor que los sostiene

    Un proyecto del jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias y Tecnologia

    San Pedro: un proyecto del Jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias

    Zárate: Gremios Nucleares rechazan con firmeza la privatización parcial de la nucleoeléctrica Argentina

    Zárate: Gremios nucleares rechazan la privatización parcial de Nucleoeléctrica

    Canotaje: cuatro sampedrinos debutan en Olympic Hopes en Racice

    Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice