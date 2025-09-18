jueves 18 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Mente activa

    Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad

    Mañana en Pergamino, a partir de las 9:00 y en el Galpón de Juventud, se llevará a cabo este importante taller sobre salud.

    18 de septiembre de 2025 - 17:01
    Importante jornada este sábado en Pergamino.

    Mañana, a partir de las 9:00m en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano, se llevará a cabo el taller “Mente Activa”, una buena propuesta gratuita y abierta a la comunidad que busca acercar herramientas prácticas para mejorar la concentración, fortalecer la memoria y estimular las capacidades cognitivas.

    Lee además
    fundacion julio maiztegui vacuno a mas de 230 personas contra la fha en la expo rural

    Fundación Julio Maiztegui vacunó a más de 230 personas contra la FHA en la Expo Rural
    Sorpresa por la renuncia del Neurólogo en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

    San Nicolás: renunció el único neurólogo del Hospital San Felipe y pacientes quedaron sin atención

    La iniciativa forma parte del Programa Cómo Construir Salud, que de manera constante promueve espacios de prevención, cuidado integral y bienestar para todas las edades. En este caso, el eje está puesto en la importancia de ejercitar la mente, un aspecto muchas veces relegado frente a la actividad física, pero que resulta igualmente fundamental para preservar la calidad de vida.

    Abierto a la comunidad de Pergamino

    Este taller “Mente Activa” ofrecerá una serie de actividades dinámicas y participativas, diseñadas para ejercitar la atención y la memoria mediante técnicas simples que cada persona podrá incorporar en su rutina diaria. Juegos de lógica, ejercicios de asociación, dinámicas grupales y estrategias de concentración serán parte de la propuesta, siempre en un clima distendido y amigable que favorezca la participación.

    Desde la organización destacaron que mantener la mente activa ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, mejorar la rapidez en la toma de decisiones y sostener la agilidad mental en las distintas etapas de la vida. Por eso, la invitación está dirigida no solo a adultos mayores, sino también a jóvenes y adultos que deseen incorporar hábitos saludables para entrenar el cerebro al igual que se entrena el cuerpo.

    Importante actividad en Parque Belgrano

    La actividad será coordinada por profesionales vinculados al área de salud y educación, quienes guiarán los ejercicios y compartirán consejos prácticos para estimular el cerebro a través de pequeños desafíos cotidianos: desde cambiar rutinas y explorar nuevas actividades, hasta la práctica de la lectura, la escritura y la memoria activa.

    Además, el taller busca generar un espacio de encuentro comunitario, donde los participantes puedan intercambiar experiencias, socializar y compartir un momento distinto, reforzando la idea de que el cuidado de la salud también pasa por la interacción social y la construcción de vínculos.

    La propuesta es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa, lo que facilita el acceso a cualquier persona interesada en sumarse. Los organizadores recomiendan acercarse unos minutos antes del inicio para una mejor organización del espacio.

    De este modo, el Galpón de Juventud de Parque Belgrano se convertirá el próximo sábado en un punto de encuentro para quienes quieran ejercitar la mente, descubrir nuevas herramientas y aprender a cuidarse de manera integral, en el marco de una actividad que combina prevención, participación comunitaria y bienestar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fundación Julio Maiztegui vacunó a más de 230 personas contra la FHA en la Expo Rural

    San Nicolás: renunció el único neurólogo del Hospital San Felipe y pacientes quedaron sin atención

    Denuncian al Hospital San Felipe de San Nicolás por incumplimientos para pacientes oncológicos

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    Sarampión: adelantan a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna

    San Nicolás: Este lunes comienza la vacunación gratuita contra el dengue para personas de 15 a 59 años

    El Hospital San Felipe de San Nicolás organizará una nueva colecta externa de sangre

    Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Dos detenidos tras allanamientos por Robo en zona Norte de San Nicolás

    Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte
    Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad
    Mente activa

    Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad

    Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

    Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

    el dólar pegando contra las bandas. el dato del día

    Dólar a $1500: se desploman bonos y acciones, y se tensa el equilibrio cambiario a 38 días de las elecciones

    Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: no pierdan las esperanzas

    Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: "no pierdan las esperanzas"