Salud: taller gratuito de atención y memoria abierto a la comunidad

Mañana, a partir de las 9:00m en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano , se llevará a cabo el taller “Mente Activa”, una buena propuesta gratuita y abierta a la comunidad que busca acercar herramientas prácticas para mejorar la concentración, fortalecer la memoria y estimular las capacidades cognitivas.

La iniciativa forma parte del Programa Cómo Construir Salud , que de manera constante promueve espacios de prevención, cuidado integral y bienestar para todas las edades. En este caso, el eje está puesto en la importancia de ejercitar la mente, un aspecto muchas veces relegado frente a la actividad física, pero que resulta igualmente fundamental para preservar la calidad de vida.

Este taller “Mente Activa” ofrecerá una serie de actividades dinámicas y participativas, diseñadas para ejercitar la atención y la memoria mediante técnicas simples que cada persona podrá incorporar en su rutina diaria. Juegos de lógica, ejercicios de asociación, dinámicas grupales y estrategias de concentración serán parte de la propuesta, siempre en un clima distendido y amigable que favorezca la participación.

Desde la organización destacaron que mantener la mente activa ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, mejorar la rapidez en la toma de decisiones y sostener la agilidad mental en las distintas etapas de la vida. Por eso, la invitación está dirigida no solo a adultos mayores, sino también a jóvenes y adultos que deseen incorporar hábitos saludables para entrenar el cerebro al igual que se entrena el cuerpo.

La actividad será coordinada por profesionales vinculados al área de salud y educación, quienes guiarán los ejercicios y compartirán consejos prácticos para estimular el cerebro a través de pequeños desafíos cotidianos: desde cambiar rutinas y explorar nuevas actividades, hasta la práctica de la lectura, la escritura y la memoria activa.

Además, el taller busca generar un espacio de encuentro comunitario, donde los participantes puedan intercambiar experiencias, socializar y compartir un momento distinto, reforzando la idea de que el cuidado de la salud también pasa por la interacción social y la construcción de vínculos.

La propuesta es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa, lo que facilita el acceso a cualquier persona interesada en sumarse. Los organizadores recomiendan acercarse unos minutos antes del inicio para una mejor organización del espacio.

De este modo, el Galpón de Juventud de Parque Belgrano se convertirá el próximo sábado en un punto de encuentro para quienes quieran ejercitar la mente, descubrir nuevas herramientas y aprender a cuidarse de manera integral, en el marco de una actividad que combina prevención, participación comunitaria y bienestar.