Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

Con el objetivo de ultimar los detalles de cara al inicio de la temporada de verano 2025/2026, diferentes áreas municipales que integran la mesa de trabajo del programa Clubes Seguros mantuvieron una reunión de coordinación.

En este espacio se avanzó en la definición de los requisitos que deberán cumplirse para la habilitación y el mantenimiento de las actividades en clubes e instituciones deportivas y recreativas del Partido de Pergamino que planifiquen la temporada en sus campos de deportes.

De acuerdo a lo que informaron a LA OPINION, los puntos acordados se presentarán en una reunión informativa el próximo miércoles 1º de octubre a las 9:00 en el Salón “Luis Sued”, de la Municipalidad, destinada a los dirigentes de todos los clubes locales, como así también a entidades gremiales que normalmente tiene piletas abiertas.

La mesa de trabajo de “Clubes Seguros”, compuesta por integrantes de la Dirección de Bromatología, Subsecretaría de Deportes, Dirección de Habilitaciones, Defensa Civil y Dirección de Obras Sanitarias, que funciona desde hace cinco años, realiza recorridas periódicas por las instituciones y articulan de manera integral cada una de las acciones de acompañamiento y control en general.

En cada temporada, se actualizan y comparten los requisitos de habilitación, con el fin de garantizar condiciones seguras y adecuadas para socios y deportistas.

Además, esta mesa de trabajo brindará capacitaciones especiales destinadas a profesores y dirigentes, reforzando así el compromiso con la formación y el trabajo en equipo para seguir mejorando la calidad de los servicios deportivos y recreativos.

Amplia participación junto a la Municipalidad de Pergamino

Desde el Municipio de Pergamino se invita a todos los dirigentes de los clubes del Partido a participar de la reunión del 1º de octubre, a las 9:00, en el Salón Sued, donde se brindará la información completa de los requisitos de esta temporada.