Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: "no pierdan las esperanzas"

En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, este jueves se está desarrollando una nueva edición del Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Con un eje de temas muy importante y presencia destacada de autoridades políticas y científicas del agro, el evento transcurre en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Durante su intervención, Guillermo Francos, quien participó en representación del Gobierno nacional, remarcó que las decisiones de “desregular y bajar impuestos” permitieron una mayor producción agroindustrial en este año y ocho meses de gestión.
“Hoy el país se encuentra en una encrucijada, pero estamos convencidos de que el equilibrio fiscal es lo que va a permitir al país desarrollarse y aumentar la producción”, subrayó el funcionario ante los productores presentes.
"Les pido que mantengan el optimismo: los vamos a acompañar con más bajas de cargas tributarias", dijo Guillermo Francos.
Francos aseguró que el Gobierno continuará trabajando junto al agro y resaltó la importancia de sostener reglas claras: “Este Gobierno sabe a dónde va”.
El aporte del campo
Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano coincidió en la necesidad de generar condiciones para potenciar al campo y llamó a invertir en infraestructura, innovación y educación.
“El campo argentino aporta 6 de cada 10 dólares que ingresan, pero padecemos la falta de planificación. Necesitamos fertilizar más, aplicar nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, formar ciudadanos en todos los niveles educativos”, señaló.