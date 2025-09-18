Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: "no pierdan las esperanzas"

En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , este jueves se está desarrollando una nueva edición del Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria ( Coninagro ). Con un eje de temas muy importante y presencia destacada de autoridades políticas y científicas del agro, el evento transcurre en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Exportaciones: el Gobierno celebró un "récord histórico" con más de 70 millones de toneladas

Mercosur advierte a la Unión Europea por salvaguardias agrícolas y "cambios" en el acuerdo

Durante su intervención, Guillermo Francos , quien participó en representación del Gobierno nacional, remarcó que las decisiones de “desregular y bajar impuestos” permitieron una mayor producción agroindustrial en este año y ocho meses de gestión.

“Hoy el país se encuentra en una encrucijada, pero estamos convencidos de que el equilibrio fiscal es lo que va a permitir al país desarrollarse y aumentar la producción”, subrayó el funcionario ante los productores presentes.

#Apertura | El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, @GAFrancosOk presente en nuestro Congreso, durante su discurso destacó: “Hemos hecho esfuerzos para apoyar al sector productivo de la Argentina. Durante nuestro Gobierno incrementamos la producción agroindustrial,… pic.twitter.com/X9GtngjEMi

“Les pido que mantengan el optimismo: los vamos a acompañar con más bajas de cargas tributarias”, dijo Guillermo Francos. “Les pido que mantengan el optimismo: los vamos a acompañar con más bajas de cargas tributarias”, dijo Guillermo Francos.

Francos aseguró que el Gobierno continuará trabajando junto al agro y resaltó la importancia de sostener reglas claras: “Este Gobierno sabe a dónde va”.

El aporte del campo

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano coincidió en la necesidad de generar condiciones para potenciar al campo y llamó a invertir en infraestructura, innovación y educación.

“El campo argentino aporta 6 de cada 10 dólares que ingresan, pero padecemos la falta de planificación. Necesitamos fertilizar más, aplicar nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, formar ciudadanos en todos los niveles educativos”, señaló.