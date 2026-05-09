Sidersa acelera su mega obra en San Nicolás: ya avanzó 25% y emplea a 650 trabajadores

El montaje y construcción de las futuras naves industriales alcanzó ya el 70% de su desarrollo. Las fundaciones y cimientos propias del aspecto civil de la obra exhiben un avance del 30%.

A nueve meses del inicio formal de la construcción, la nueva planta siderúrgica de Sidersa en San Nicolás alcanzó un avance global del 25%. El proyecto ya emplea diariamente a unas 650 personas y se consolida como una de las inversiones industriales más importantes de la Argentina.

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El proyecto Sidersa+ comenzó oficialmente el 31 de julio de 2025 y avanza de manera sostenida en el predio ubicado sobre la Autopista Buenos Aires-Rosario, casi en su intersección con la Ruta 188.

Uno de los cambios más visibles es el montaje de las futuras naves industriales, que ya alcanzó un 70% de ejecución. Estas enormes estructuras comenzaron a modificar por completo el paisaje de un terreno que, hasta hace pocos meses, se encontraba vacío.

En paralelo, las tareas de obra civil, que incluyen fundaciones y cimientos, registran un avance del 30%. Se trata de componentes esenciales para garantizar la estabilidad y seguridad de las instalaciones productivas que albergarán la nueva acería.

Llegan equipos desde Italia para la acería más moderna de América Latina

Otro hito clave del proyecto es la recepción de tecnología de última generación proveniente de Italia, suministrada por la empresa Danieli. Hasta el momento, ya arribó al predio el 20% de los equipos importados que conformarán la futura planta.

La nueva acería funcionará con tecnología MIDA QLP-DUE minimill, considerada una de las más avanzadas del mundo. Desde la compañía destacan que será una planta única en América Latina y que, gracias al reciclado de chatarra, la integración productiva y el ahorro energético, se convertirá en una de las siderúrgicas más eficientes y sustentables a nivel global.

La inversión total prevista asciende a 300 millones de dólares.

Impacto económico y generación de empleo en San Nicolás

Además del fuerte movimiento en el predio, el proyecto ya tiene un efecto concreto sobre la economía local. Sidersa informó que existen compromisos con empresas nicoleñas por unos 28 millones de dólares en servicios vinculados al transporte, la construcción y otras actividades.

Una vez en funcionamiento, la planta producirá 360.000 toneladas anuales de acero para construcción y alambrón, insumos fundamentales para la industria nacional y para sustituir importaciones.

La iniciativa también prevé la creación de más de 300 empleos directos de calidad y alrededor de 3.500 puestos indirectos. Durante la etapa de construcción se generarán cerca de mil puestos de trabajo.

La puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2028. Con esta inversión, Sidersa busca fortalecer la industria nacional, impulsar la innovación tecnológica y consolidar a San Nicolás como uno de los principales polos siderúrgicos del país.