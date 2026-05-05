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    • GO Kinesio llega a San Nicolás y potencia la salud con rehabilitación de alta complejidad

    Grupo Oroño abrió un espacio exclusivo en San Nicolás con tecnología avanzada y atención integral para tratamientos físicos y recuperación funcional.

    5 de mayo de 2026 - 17:00
    GO Kinesio desembarca en San Nicolás: rehabilitación de alta complejidad con un espacio exclusivo

    GO Kinesio desembarca en San Nicolás: rehabilitación de alta complejidad con un espacio exclusivo

    El Informante

    Con la apertura de GO Centro Médico San Nicolás – Zona Sur, la ciudad suma por primera vez a GO Kinesio, una propuesta de rehabilitación de alta complejidad que amplía la oferta sanitaria local. El nuevo espacio apunta a brindar atención integral, con foco en la recuperación del movimiento y estándares médicos de excelencia.

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    Un centro de rehabilitación con infraestructura de última generación

    El nuevo espacio funciona en la planta alta del edificio ubicado en Savio 1370, diseñado exclusivamente para la atención kinésica. Cuenta con seis boxes de atención y dos gimnasios de rehabilitación, lo que permite abordar tratamientos personalizados tanto para patologías agudas como procesos de recuperación crónica o deportiva.

    La separación física del resto de las consultas ambulatorias favorece un entorno enfocado en la recuperación funcional, optimizando la experiencia del paciente y la calidad del tratamiento.

    Servicios especializados y tratamientos de alta complejidad

    GO Kinesio incorpora en San Nicolás subespecialidades que elevan el nivel de atención en la ciudad. Entre ellas se destacan la rehabilitación neurológica, respiratoria y vestibular, orientadas a tratar secuelas complejas y trastornos del equilibrio.

    También se suman disciplinas como posturología (RPG) y quiropraxia, junto a terapias manuales, magnetoterapia, drenaje linfático y terapia ocupacional. A esto se agregan nuevas modalidades como gimnasia terapéutica con planes mensuales y el servicio de kinesiología a domicilio.

    Atención integral y accesibilidad en un solo lugar

    La integración del centro dentro del edificio de Grupo Oroño permite a los pacientes resolver en un mismo lugar estudios diagnósticos y tratamientos, mejorando la coordinación entre profesionales y reduciendo tiempos.

    Desde la institución destacaron que este desembarco representa un paso clave en la expansión regional, trasladando a San Nicolás un modelo de atención ya consolidado en Rosario y otros centros.

    El servicio ya se encuentra operativo y los turnos pueden gestionarse a través de la línea de WhatsApp 336 4675085.

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