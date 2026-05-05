GO Kinesio llega a San Nicolás y potencia la salud con rehabilitación de alta complejidad

GO Kinesio desembarca en San Nicolás: rehabilitación de alta complejidad con un espacio exclusivo

Con la apertura de GO Centro Médico San Nicolás – Zona Sur, la ciudad suma por primera vez a GO Kinesio, una propuesta de rehabilitación de alta complejidad que amplía la oferta sanitaria local. El nuevo espacio apunta a brindar atención integral, con foco en la recuperación del movimiento y estándares médicos de excelencia.

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El nuevo espacio funciona en la planta alta del edificio ubicado en Savio 1370, diseñado exclusivamente para la atención kinésica. Cuenta con seis boxes de atención y dos gimnasios de rehabilitación, lo que permite abordar tratamientos personalizados tanto para patologías agudas como procesos de recuperación crónica o deportiva.

La separación física del resto de las consultas ambulatorias favorece un entorno enfocado en la recuperación funcional, optimizando la experiencia del paciente y la calidad del tratamiento.

GO Kinesio incorpora en San Nicolás subespecialidades que elevan el nivel de atención en la ciudad. Entre ellas se destacan la rehabilitación neurológica, respiratoria y vestibular, orientadas a tratar secuelas complejas y trastornos del equilibrio.

También se suman disciplinas como posturología (RPG) y quiropraxia, junto a terapias manuales, magnetoterapia, drenaje linfático y terapia ocupacional. A esto se agregan nuevas modalidades como gimnasia terapéutica con planes mensuales y el servicio de kinesiología a domicilio.

Atención integral y accesibilidad en un solo lugar

La integración del centro dentro del edificio de Grupo Oroño permite a los pacientes resolver en un mismo lugar estudios diagnósticos y tratamientos, mejorando la coordinación entre profesionales y reduciendo tiempos.

Desde la institución destacaron que este desembarco representa un paso clave en la expansión regional, trasladando a San Nicolás un modelo de atención ya consolidado en Rosario y otros centros.

El servicio ya se encuentra operativo y los turnos pueden gestionarse a través de la línea de WhatsApp 336 4675085.