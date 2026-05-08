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    • San Nicolás: Empleados de comercio alertan por subocupación y caída de ventas

    Desde el Centro de Empleados de Comercio advirtieron sobre reducción horaria, pagos en negro y menor consumo en San Nicolás.

    8 de mayo de 2026 - 09:02
    La referente del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de San Nicolás, María Delia Dignani, quien sostuvo que no solo “se han perdido puestos de trabajo”, sino que “hay mucha subocupación”.

    La referente del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de San Nicolás, María Delia Dignani, quien sostuvo que no solo “se han perdido puestos de trabajo”, sino que “hay mucha subocupación”.

    IARA CERASI/EL NORTE

    La crisis económica y la caída del consumo comienzan a profundizar el deterioro laboral en el sector comercial de San Nicolás. Desde el Centro de Empleados de Comercio alertaron sobre pérdida de puestos, reducción de jornadas laborales y salarios insuficientes en un escenario marcado por menores ventas y creciente incertidumbre.

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    Crece la preocupación por la situación laboral en el comercio

    La referente del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de San Nicolás, María Delia Dignani, describió un panorama complejo para los trabajadores mercantiles de la ciudad. Según indicó, la problemática no se limita únicamente a despidos, sino que también se refleja en un fuerte aumento de la subocupación y la precarización laboral.

    “A muchos compañeros los han pasado de ocho horas a cuatro horas, tal vez para hacer menos aportes; a otros les pagan en negro y mal o fuera de término”, sostuvo la dirigente gremial al explicar cómo impacta la retracción económica sobre el empleo formal.

    Dignani remarcó que la situación se observa especialmente en pequeños y medianos comercios, donde la baja rentabilidad obliga a los empleadores a reducir costos laborales. Sin embargo, explicó que muchos trabajadores aceptan estas condiciones por temor a quedarse sin ingresos.

    “Hay mucha subocupación y pagos insuficientes. Frente a la necesidad de trabajar y a la poca posibilidad de acceder a otro empleo, lamentablemente, la gente acepta las condiciones por temor a perder ese ingreso. Esto ha devenido en un deterioro constante”, afirmó.

    La caída del consumo golpea a los comerciantes

    El deterioro laboral se produce en un contexto de fuerte retracción del consumo y caída de las ventas en distintos rubros comerciales. Comerciantes locales reconocen que el movimiento económico disminuyó considerablemente en los últimos meses y que cada vez resulta más difícil sostener la actividad.

    Desde el sector advierten que existe una combinación entre menor poder adquisitivo, aumento de gastos fijos y apertura de importaciones que afecta directamente a la producción y al comercio local.

    “Los empresarios indican que no hay ventas. Creo que es una realidad, porque no hay plata circulante; las familias se endeudan para comer o para pagar lo mínimo y necesario del hogar”, señaló Dignani.

    Además, explicó que el incremento constante en servicios, transporte y alimentos genera una presión cada vez mayor sobre el bolsillo de los trabajadores, afectando el consumo y profundizando la crisis comercial.

    En distintos puntos de San Nicolás ya comenzaron a observarse liquidaciones por cierre y comercios con menor actividad, una situación que preocupa tanto al sector empresario como a los trabajadores.

    Cómo impacta la nueva paritaria de empleados de comercio

    En medio de este escenario, el Gobierno nacional homologó recientemente la paritaria del sector Comercio correspondiente al trimestre abril-junio de 2026. El acuerdo salarial involucra a más de 1,2 millones de trabajadores en todo el país y suele convertirse en referencia para otras negociaciones paritarias.

    El entendimiento fue alcanzado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

    La actualización salarial contempla una suba total del 5% sobre los básicos de marzo, incluyendo adicionales no remunerativos vigentes. El incremento se aplicará de manera escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

    Sin embargo, desde distintos sectores sindicales advierten que el aumento podría resultar insuficiente frente al avance del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan actualmente los trabajadores.

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