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    • San Nicolás: más de 40 mil usuarios podrían quedarse sin descuento en el gas

    El proyecto enviado al Congreso propone limitar los descuentos en tarifas de gas y afectaría a miles de usuarios de San Nicolás.

    7 de mayo de 2026 - 14:13
    La iniciativa busca dar marcha atrás con los descuentos del 30% y 50% para millones de hogares, entre ellos, unos 42.000 de San Nicolás.

    La iniciativa busca dar marcha atrás con los descuentos del 30% y 50% para millones de hogares, entre ellos, unos 42.000 de San Nicolás.

    Sitio Andino

    El Gobierno nacional volvió a avanzar sobre el esquema de subsidios energéticos y presentó en el Congreso un proyecto para modificar el régimen de Zona Fría. La iniciativa busca reducir el alcance de los descuentos en las tarifas de gas y podría impactar directamente en más de 40.000 usuarios residenciales de la ciudad de San Nicolás.

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    Qué cambios propone el Gobierno para el régimen de Zona Fría

    La propuesta oficial apunta a derogar la Ley 27.637, sancionada en 2021, que había ampliado los beneficios de la denominada Zona Fría a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

    De aprobarse el proyecto, los descuentos del 30% y 50% en las facturas de gas quedarían reservados casi exclusivamente para regiones consideradas de clima extremo, como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

    Desde el Ejecutivo argumentan que el esquema actual se “desnaturalizó” tras su ampliación y sostienen que existen zonas incorporadas al beneficio que no presentan condiciones climáticas suficientes para justificar subsidios generalizados.

    Cuántos usuarios de San Nicolás podrían perder el descuento

    Según datos relevados durante la implementación de la ley, en San Nicolás existían 42.366 usuarios de Litoral Gas alcanzados por el régimen de subsidios. Entre ellos figuraban jubilados, pensionados, titulares de AUH, monotributistas sociales, trabajadores con ingresos bajos y medios, empleadas domésticas, electrodependientes y veteranos de Malvinas.

    No obstante, desde el Gobierno remarcan que actualmente hubo segmentaciones y revisiones que modificaron el universo de beneficiarios activos.

    En caso de avanzar la reforma, los usuarios residenciales de ingresos medios y altos dejarían de recibir automáticamente el descuento por ubicación geográfica y pasarían a pagar tarifas más elevadas en sus consumos de gas domiciliario.

    El argumento oficial y la discusión que se viene en el Congreso

    La administración nacional sostiene que el recorte responde a la necesidad de disminuir el gasto público y focalizar la asistencia únicamente en hogares vulnerables.

    Según explicaron desde el Ejecutivo, la intención es mantener subsidios solamente para quienes realmente no puedan afrontar el costo pleno del servicio.

    El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo y se anticipa un fuerte debate en el Congreso. Legisladores de provincias y municipios afectados ya manifestaron preocupación por el impacto económico que tendría la medida sobre millones de hogares del interior del país.

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