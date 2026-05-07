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    • San Nicolás: Licitación de rutas 9 y 188, el lunes se conocerán las empresas interesadas

    El próximo lunes, el Gobierno nacional revele las propuestas presentadas por las firmas interesadas en los tramos vinculados a San Nicolás.

    7 de mayo de 2026 - 09:05
    El lunes se conocerán los oferentes para las nuevas concesiones de los tramos nicoleños de las rutas 9 y 188.

    El lunes se conocerán los oferentes para las nuevas concesiones de los tramos nicoleños de las rutas 9 y 188.

    El Norte

    El próximo lunes se realizará la apertura de sobres de la licitación correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional. El proceso incluye los tramos de las rutas nacionales 9 y 188 que atraviesan San Nicolás y contempla la posible instalación de nuevos peajes.

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    Qué rutas incluye la nueva concesión vial

    La licitación abarca el denominado “Tramo Portuario Sur”, que comprende un segmento de 164 kilómetros de la Ruta Nacional 9 entre Campana y San Nicolás, además de un trayecto de más de 427 kilómetros de la Ruta Nacional 188 entre San Nicolás y la localidad pampeana de Realicó.

    La convocatoria forma parte del proyecto Red Federal de Concesiones y está orientada a empresas nacionales e internacionales interesadas en la construcción, mantenimiento, explotación y administración de corredores viales bajo el sistema de concesión por peaje.

    La apertura del Sobre N°1 se realizará el lunes 11 de mayo a las 13:00 a través del portal oficial de contrataciones del Estado, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la prórroga mediante la Resolución 555/2026 publicada en el Boletín Oficial.

    Nuevos peajes previstos en Pergamino y Ramallo

    Uno de los puntos que más atención genera dentro del pliego licitatorio es la posibilidad de sumar nuevas estaciones de peaje sobre los corredores concesionados.

    Actualmente existen cabinas en Zárate sobre la Ruta 9 y en Junín sobre la Ruta 188. Sin embargo, el nuevo esquema prevé ampliar ese sistema con estaciones adicionales.

    Entre las ubicaciones propuestas aparece un peaje sobre la Ruta 188 a la altura del kilómetro 60, en cercanías de Juan de la Peña, dentro del partido de Pergamino. También se proyecta otro sobre la Ruta 9 en el kilómetro 195, en jurisdicción de Ramallo.

    Además, el pliego menciona posibles estaciones en Ameghino y Bernardo Larroudé, sobre la Ruta 188.

    Sin tercer carril en la autopista Buenos Aires-Rosario

    Otro de los aspectos destacados del proceso licitatorio es la ausencia de obras para ampliar la autopista Buenos Aires-Rosario con un tercer carril entre Baradero y San Nicolás.

    La posibilidad de concretar esa obra había generado expectativas desde el anuncio del nuevo esquema de concesiones impulsado por la administración nacional. Sin embargo, el pliego definitivo no contempla trabajos de ensanche en ese tramo.

    El proyecto del tercer carril había sido anunciado y licitado años atrás durante la gestión de Mauricio Macri, aunque nunca llegó a ejecutarse tras el fracaso del sistema de Participación Público Privada (PPP).

    En cambio, sí se prevén obras de ampliación para otro sector de la Ruta 9, entre Rosario y la localidad santafesina de Alvear, dentro del denominado “Tramo Portuario Norte”.

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