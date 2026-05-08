Crece la instalación de GNC en San Nicolás: convertir un auto ya cuesta $1,4 millones

La instalación de equipos de GNC volvió a crecer en San Nicolás, empujada por la difícil situación económica, las olas de despidos en distintas empresas de la zona y el avance del trabajo por cuenta propia.

La conversión de vehículos a GNC volvió a ganar terreno en San Nicolás en medio de la crisis económica, el aumento del trabajo independiente y la necesidad de reducir gastos diarios. Aunque instalar un equipo ronda los $1.400.000, cada vez más conductores consideran que la inversión se amortiza rápidamente gracias al fuerte ahorro en combustible.

Durante los últimos meses, distintos talleres especializados de San Nicolás detectaron un incremento en las consultas y conversiones de vehículos a GNC. El fenómeno aparece ligado a un contexto marcado por despidos, caída del empleo formal y un fuerte crecimiento del trabajo por cuenta propia.

En ese escenario, aplicaciones de transporte como Uber y Cabify comenzaron a transformarse en una salida laboral para cientos de familias. También crecieron las actividades vinculadas al reparto y la logística urbana, donde el automóvil se convierte en una herramienta de trabajo indispensable.

Frente a ese panorama, muchos automovilistas optan por invertir en un equipo de quinta generación para reducir el impacto del combustible sobre sus ingresos diarios. Según indicaron talleristas locales, la demanda comenzó a repuntar entre noviembre y diciembre, luego de varios meses de baja actividad.

Actualmente, instalar un equipo de GNC con tubo de 60 litros cuesta alrededor de $1.400.000, incluyendo mano de obra y habilitación oficial. Aunque la cifra resulta elevada para muchos usuarios, quienes utilizan el vehículo durante largas jornadas consideran que el ahorro mensual compensa rápidamente el desembolso inicial.

Cuánto cuesta circular con GNC y cuánto se ahorra frente a la nafta

La principal ventaja del GNC aparece al comparar el costo operativo con el de la nafta súper. En San Nicolás, llenar un tubo de 60 litros permite cargar aproximadamente 15 metros cúbicos de gas. Con el metro cúbico a unos $850, completar la carga cuesta cerca de $13.000.

Esa carga brinda una autonomía estimada de 150 kilómetros en uso urbano. Traducido en costos, el gasto ronda los $87 por kilómetro recorrido.

La diferencia se vuelve mucho más marcada frente a la nafta súper. Esta semana, el litro se ubica alrededor de $2.063 en estaciones de servicio de la ciudad. De esa manera, llenar un tanque promedio de 50 litros demanda más de $100.000.

Con una autonomía cercana a los 500 kilómetros urbanos, el costo estimado asciende a unos $206 por kilómetro, más del doble respecto al GNC.

Por ese motivo, la conversión resulta especialmente conveniente para remiseros, conductores de aplicaciones, repartidores y trabajadores que pasan gran parte del día arriba del auto. En muchos casos, el ahorro mensual en combustible puede representar una diferencia decisiva dentro de la economía familiar.

Los controles obligatorios y las medidas de seguridad para usar GNC

Además de la instalación inicial, los usuarios deben cumplir con una serie de controles técnicos obligatorios establecidos por ENARGAS. La revisión general del sistema debe realizarse todos los años, mientras que la prueba hidráulica del cilindro es obligatoria cada cinco años.

El valor de esos controles varía según el taller, la cantidad de tubos y los trabajos incluidos. Actualmente, algunos relevamientos nacionales ubican la prueba hidráulica cerca de los $190.000 por cilindro, mientras que otros establecimientos manejan costos algo menores más el valor de la oblea habilitante.

Los especialistas también remarcan la importancia de respetar las medidas de seguridad durante la carga de combustible. Entre las principales recomendaciones figuran apagar el motor, no fumar, evitar el uso de dispositivos eléctricos y hacer descender a todos los pasajeros mientras se realiza la carga.

Además, se aconseja no modificar el sistema sin intervención de técnicos habilitados y acudir inmediatamente a un taller autorizado ante cualquier olor a gas dentro del habitáculo.

En un contexto económico complejo y con cada vez más personas dependiendo del auto para generar ingresos, el GNC vuelve a consolidarse en San Nicolás como una herramienta de ahorro clave para sostener la actividad diaria.