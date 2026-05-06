San Nicolás: El Ecoparque suma una megaestructura y busca consolidarse como un espacio único en el país

De acuerdo a lo difundido en canales oficiales, las nuevas instalaciones estarán finalizadas a tiempo para las actividades previstas durante las vacaciones de invierno.

En la ciudad de San Nicolás , el Ecoparque continúa su proceso de expansión con la incorporación de una nueva megaestructura lúdica que promete convertirse en uno de sus principales atractivos. Según informaron desde canales oficiales, las obras estarán finalizada a tiempo para las vacaciones de invierno, reforzando la propuesta recreativa del predio.

De acuerdo a lo difundido, las nuevas instalaciones se encuentran en etapa final y serán habilitadas en coincidencia con el receso invernal, uno de los momentos de mayor concurrencia familiar. Si bien aún no se dieron a conocer detalles técnicos o dimensiones exactas, se anticipó que el nuevo juego tendrá características similares a propuestas ya consolidadas dentro del parque.

En este sentido, el objetivo es ampliar la oferta recreativa con estructuras de gran escala que inviten a la exploración, el movimiento y la interacción, manteniendo estándares de seguridad y accesibilidad para distintas edades.

En los próximos días, el intendente Santiago Passaglia brindará precisiones sobre la nueva infraestructura. No obstante, desde el anticipo oficial se desprende que la iniciativa continuará con una línea temática que articula el entretenimiento con elementos propios de la identidad regional.

Este enfoque busca diferenciar al Ecoparque de otros espacios recreativos del país, incorporando diseños que no solo cumplen una función lúdica, sino que también construyen un relato vinculado a la cultura y al entorno local.

El antecedente del Yaguarón como modelo de éxito

La referencia inmediata de este tipo de propuestas es el Yaguarón, inaugurado en agosto de 2023 en el sector de la Laguna Esmeralda. Con una extensión de 90 metros, esta estructura se consolidó rápidamente como uno de los principales puntos de atracción del predio.

Inspirado en una criatura mitológica de la región, el recorrido del Yaguarón incluye toboganes, redes, rampas y sectores de escalada, generando una experiencia integral para niños y niñas. Su impacto positivo en la concurrencia y en la valoración del espacio público funciona como antecedente directo de esta nueva apuesta.

Con esta ampliación, el gobierno local busca consolidar al Ecoparque como un referente a nivel nacional en materia de espacios recreativos innovadores, apostando a propuestas diferenciales que combinan escala, creatividad e identidad.