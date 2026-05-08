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    • San Nicolás: Realizarán una colecta solidaria de sangre y médula ósea

    La jornada será el 16 de mayo en el Instituto Aire Libre de San Nicolás y permitirá donar sangre, médula ósea y manifestar voluntad para donar órganos.

    8 de mayo de 2026 - 18:00
    La comunidad de San Nicolás podrá participar de una nueva jornada solidaria destinada a la donación de sangre y al registro de donantes de médula ósea.

    La comunidad de San Nicolás podrá participar de una nueva jornada solidaria destinada a la donación de sangre y al registro de donantes de médula ósea.

    Opinando San Nicolás

    La ciudad de San Nicolás de los Arroyos volverá a ser escenario de una importante campaña solidaria vinculada a la salud y la donación voluntaria. El próximo sábado 16 de mayo se llevará adelante una colecta de sangre abierta a toda la comunidad, donde además se podrá realizar la inscripción como donante de médula ósea y expresar la voluntad de donar órganos.

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    Jornada solidaria en el Instituto Aire Libre

    La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 17:00 en el Instituto Aire Libre, un espacio que recibirá a vecinos interesados en colaborar con una causa que puede salvar vidas.

    La propuesta es organizada de manera conjunta por el Centro Regional de Hemoterapia Tres de Febrero y el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires “Dra. Nora Etchenique”, instituciones que trabajan de manera permanente para fortalecer el sistema de donación voluntaria en territorio bonaerense.

    Desde la organización remarcaron que cada donación puede resultar fundamental para pacientes que atraviesan tratamientos complejos, cirugías, enfermedades oncológicas o emergencias médicas que requieren transfusiones.

    Cómo será la inscripción para donar médula ósea

    Uno de los puntos más destacados de la jornada será la posibilidad de incorporarse al registro nacional de donantes de médula ósea. Para ello, quienes donen sangre y tengan entre 18 y 40 años podrán manifestar su voluntad de integrar la base de datos que permite buscar compatibilidades para pacientes que necesitan un trasplante.

    Los especialistas explican que la compatibilidad genética entre donante y receptor es poco frecuente, por lo que ampliar el registro resulta clave para aumentar las posibilidades de encontrar donantes compatibles tanto en Argentina como en el exterior.

    La inscripción es sencilla y se realiza a partir de una pequeña muestra de sangre extraída durante la donación convencional. Luego, los datos genéticos ingresan a una red internacional que conecta registros de distintos países.

    La importancia de la donación voluntaria y habitual

    Los organizadores insistieron en la necesidad de promover la donación habitual y voluntaria de sangre, especialmente ante la demanda constante que existe en hospitales y centros de salud.

    Según explicaron, muchas veces las reservas disminuyen por falta de donantes regulares, lo que puede complicar tratamientos o intervenciones programadas. Por eso, este tipo de campañas buscan generar conciencia y fomentar la participación comunitaria.

    Además, remarcaron que donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y controlado por profesionales de la salud. Antes de concretar la extracción se realiza una evaluación médica básica para garantizar el bienestar del donante.

    Quienes deseen participar deberán concurrir con DNI, desayunar de manera liviana y mantenerse correctamente hidratados. También recomendaron asistir con tiempo para facilitar la organización de la jornada.

    La colecta solidaria en San Nicolás se suma así a las distintas iniciativas sanitarias que buscan fortalecer la cultura de la donación y promover la solidaridad como herramienta fundamental para salvar vidas.

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