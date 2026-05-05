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    • San Nicolás: Más de 6000 personas ya se vacunaron contra la gripe en la campaña gratuita

    La campaña antigripal avanza en San Nicolás con alta convocatoria en grupos de riesgo y disponibilidad de dosis en centros de salud públicos.

    5 de mayo de 2026 - 08:44
    Desde el inicio de la campaña de vacunación antigripal gratuita, que fue lanzada a mediados de marzo pasado, en los efectores públicos municipales de nuestra ciudad ya se inmunizaron más de 6000 nicoleños, anticipándose a los meses más fríos del año.

    Desde el inicio de la campaña de vacunación antigripal gratuita, que fue lanzada a mediados de marzo pasado, en los efectores públicos municipales de nuestra ciudad ya se inmunizaron más de 6000 nicoleños, anticipándose a los meses más fríos del año.

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    Más de 6000 vecinos de San Nicolás ya recibieron la vacuna antigripal gratuita en el sistema de salud municipal, en el marco de la campaña nacional 2026. La iniciativa, iniciada a mediados de marzo, busca anticiparse a los meses más fríos y reducir complicaciones en los grupos de mayor riesgo.

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    Avanza la vacunación antigripal en San Nicolás

    De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, ya se aplicaron unas 6300 dosis, entre ellas 700 pediátricas, 2500 destinadas a adultos mayores de 65 años y 3100 en personas con factores de riesgo, personal de salud y trabajadores esenciales.

    “Observamos una buena convocatoria para todos los grupos de riesgo, principalmente adultos mayores”, destacó la secretaria de Salud, Mirna Bottazzi, quien valoró la respuesta de la comunidad en hospitales, centros de atención primaria y delegaciones.

    Dónde vacunarse gratis contra la gripe

    Las dosis se encuentran disponibles en distintos efectores públicos, entre ellos los hospitales de zona norte, oeste y sur, el Hospital San Felipe, centros de salud barriales y delegaciones municipales.

    Desde el área sanitaria indicaron que la disponibilidad de vacunas puede variar según la demanda y los envíos desde el Ministerio de Salud bonaerense, aunque actualmente hay stock tanto para adultos como para población pediátrica.

    La vacuna está dirigida a mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personas con factores de riesgo y personal estratégico, entre otros grupos incluidos en el calendario nacional.

    Qué síntomas tiene la gripe y cómo prevenirla

    La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se transmite fácilmente, especialmente durante los meses de bajas temperaturas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolores musculares y dificultad para respirar.

    Si bien en la mayoría de los casos la recuperación se produce en pocos días, en personas con factores de riesgo puede derivar en cuadros graves. Por eso, desde el Municipio insisten en completar el calendario de vacunación y reforzar las medidas de prevención.

    La vacuna antigripal puede aplicarse junto a otras inmunizaciones y se recomienda asistir al vacunatorio con DNI y libreta sanitaria para su control por parte del equipo de salud.

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