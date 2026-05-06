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    • San Nicolás: Asistencia alimentaria escolar alcanza al 80% de alumnos en escuelas públicas

    En San Nicolás, unos 17.000 estudiantes reciben desayuno o merienda y más de 5000 almuerzan a diario. El SAE supera los 2,5 millones de beneficiarios provincia.

    6 de mayo de 2026 - 08:41
    En San Nicolás desayunan o meriendan casi 17.000 alumnos y almuerzan más de 5000 todos los días.

    En San Nicolás desayunan o meriendan casi 17.000 alumnos y almuerzan más de 5000 todos los días.

    El Norte

    En un contexto económico complejo, la asistencia alimentaria en las escuelas públicas se consolida como un sostén clave para miles de familias. En la ciudad de San Nicolás, al menos el 80% de los alumnos recibe algún tipo de servicio, según datos oficiales del sistema educativo local.

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    Alcance del SAE en San Nicolás

    De acuerdo con los registros educativos, en los niveles inicial, primario y secundario de gestión estatal hay cerca de 23.000 estudiantes inscriptos en la ciudad. De ese total, casi 17.000 acceden diariamente al desayuno o la merienda, mientras que más de 5000 también reciben almuerzo. Si bien existen superposiciones por turnos, el dato refleja una cobertura masiva del sistema alimentario escolar.

    Este escenario se da en paralelo a indicadores sociales preocupantes. Un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina señaló que seis de cada diez niños y adolescentes del país viven bajo la línea de pobreza y que una proporción significativa no accede a una alimentación adecuada de forma regular.

    Qué es el Servicio Alimentario Escolar (SAE)

    El SAE es un programa articulado entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Su objetivo es garantizar el acceso a una alimentación adecuada para estudiantes en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar tanto su salud como sus condiciones de aprendizaje.

    En toda la provincia de Buenos Aires, el programa alcanza a más de 2.500.000 niños, niñas y adolescentes en más de 11.000 establecimientos educativos distribuidos en los 135 distritos.

    Menú, financiamiento y reclamos

    El esquema alimentario incluye desayunos o meriendas con leche, panificados y frutas, además de almuerzos variados que contemplan carnes, vegetales y pastas. También se mantiene la opción Sin TACC para estudiantes con necesidades específicas.

    En paralelo, el financiamiento del sistema genera tensiones. Desde la Provincia advierten una caída en los aportes nacionales, con una reducción del 20,6% en 2025 respecto a 2023. Además, se solicitó asistencia adicional para sostener programas complementarios como el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria.

    Mientras tanto, el gobierno bonaerense incrementó la inversión mensual del SAE a $54.000 millones, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en todas las escuelas públicas.

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