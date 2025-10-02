jueves 02 de octubre de 2025
    • Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Quien fuera delegado de Alfonzo asumió al frente Servicios Públicos de Pergamino, dependencia estratégica en la administración de Javier Martínez.

    2 de octubre de 2025 - 14:43
    Javier Martínez tomó juramento al nuevo secretario de Servicios Públicos.

    Los cambios en el Gabinete municipal continúan tal como lo planificó el intendente Javier Martínez y luego de la asunción de Andrés Dall'Occhio en Hacienda y Finanzas, el mandatario local puso en funciones a Juan Pablo Verdín en Servicios Públicos de Pergamino, un área clave en la ciudad para la atención de los pergaminenses en cada uno de los barrios. En el Club Argentino de Alfonzo, Martínez, tomó juramento a Verdún como nuevo secretario y, en consecuencia, Cristian Villalba fue designado como delegado de dicha localidad.

    Gabinete municipal: Andrés Dall'Occhio es el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas

    Gabinete municipal: Andrés Dall'Occhio es el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas
    Andrés DallOchio y Juan Pablo Verdún.

    Cambios en el Gabinete Municipal: Javier Martínez renueva secretarías clave

    “Es un día especial para Alfonzo y también para nosotros, porque un vecino del pueblo ocupará una tarea muy importante dentro del Municipio. Servicios Públicos es un área enorme, que requiere compromiso, cercanía y muchas horas de trabajo mano a mano con los pergaminenses. Para mí es un orgullo sumar a Juan al equipo porque es una persona con valores, con compromiso, y eso le hace bien al servicio público y a la política”, señaló Javier Martínez.

    El jefe comunal también subrayó el trabajo realizado en Mariano H. Alfonzo durante los últimos años y la impronta de Verdún en la gestión local: “Este es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, y también un premio a la comunidad que lo respaldó durante todo este tiempo”.

    Javier Martínez, en Alfonzo, con su Gabinete municipal.

    Nueva impronta en Servicios Públicos

    En sus primeras palabras como secretario, Juan Pablo Verdún agradeció el acompañamiento de su familia, de los vecinos y del propio Intendente: “Hoy empiezo una nueva etapa con mucha responsabilidad, pero también con la tranquilidad de haberme preparado para este desafío. El camino recorrido en Alfonzo me permitió crecer y aprender, y ese aprendizaje lo voy a llevar a esta nueva función. Agradezco profundamente a mi pueblo, al Intendente y a todos mis compañeros de trabajo”.

    Cambios en Alfonzo

    Por su parte, Cristian Villalba asumió como delegado de Alfonzo y resaltó el legado de Verdún: “Todo el pueblo sabe el compromiso que tuvo Juan Pablo durante estos diez años. Por eso quiero felicitarlo y agradecerle la confianza de dejarme este lugar. Voy a trabajar con la misma dedicación, para que Alfonzo siga creciendo y para que la ausencia de Juan Pablo no se note”.

    De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo su equipo de gobierno con la incorporación de nuevos referentes que aportan experiencia, compromiso y cercanía con los vecinos.

