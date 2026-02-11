miércoles 11 de febrero de 2026
    • Servicios Públicos de Pergamino: Intensos trabajos para mejorar los barrios de nuestra ciudad

    La Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino continúa con su intervenciones en Quinta Mastrángelo, 12 de Octubre, Güemes, La Guadalupe y San Martín.

    11 de febrero de 2026 - 11:57
    La Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino continúa con su intervenciones en Quinta Mastrángelo, 12 de Octubre, Güemes, La Guadalupe y San Martín.

    La Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino continúa con su intervenciones en Quinta Mastrángelo, 12 de Octubre, Güemes, La Guadalupe y San Martín.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    La Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino está trabajando en la zona de Quinta Mastrángelo “se realiza perfilando calles y escoriado, además de limpieza general de algunos espacios. Estamos mejorando la conectividad con el barrio 12 de octubre a través de la calle en 11 de Septiembre y República de Croacia”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Verdún.

    Trabajos de la Dirección de Obras Sanitarias

    Asimismo, en materia de redes de agua y de cloacas, lo cual se trabaja a través de la Dirección de Obras Sanitarias, se sumaron un nuevo empalme y cañerías en la red de agua potable en barrio Güemes y se está avanzando extensión de la red en el barrio 513 viviendas.

    Las cuadrillas de Servicios Públicos de Pergamino trabajan en distintos barrios

    En tanto en la zona de La Guadalupe se realizó limpieza de luminarias para optimizar el alumbrado público, sumar seguridad y visibilidad durante la noche.

    Barrio San Martín amaneció con las máquinas limpiando las cunetas de la Plazoleta Sargento Cabral, emblemático lugar de reunión y ejercitación de los vecinos.

    Finalmente, las cuadrillas de Servicios Públicos repararon juegos infantiles en diversas plazas y espacios públicos, entre ellos, Parque Belgrano.

    Servicios Públicos de Pergamino: Intensos trabajos para mejorar los barrios de nuestra ciudad

    Servicios Públicos de Pergamino: Intensos trabajos para mejorar los barrios de nuestra ciudad
