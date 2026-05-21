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    • Detuvieron en pleno centro a una joven con pedido de captura por amenazas calificadas

    La DDI Pergamino arrestó a una joven en la esquina de Merced y Pueyrredón al constatar que tenía un pedido de captura activo desde 2021 por una causa de amenazas calificadas.

    21 de mayo de 2026 - 16:11
    La joven fue arrestada por la Policía de Investigaciones en la zona céntrica

    La joven fue arrestada por la Policía de Investigaciones en la zona céntrica

    LA OPINION

    Una joven fue detenida este jueves en la zona céntrica de Pergamino por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) luego de comprobarse que registraba un pedido de captura activo desde 2021 en el marco de una causa judicial por amenazas calificadas. El procedimiento se concretó durante tareas investigativas realizadas en inmediaciones de Merced y Pueyrredón.

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    Captura en Pergamino

    El operativo fue llevado adelante por efectivos de la DDI Pergamino mientras desarrollaban recorridas y tareas investigativas en el sector céntrico de la ciudad. En esas circunstancias identificaron a una joven en la vía pública y, al verificar sus datos personales mediante el sistema informático policial, detectaron que sobre ella pesaba una orden de captura activa.

    De acuerdo con la información suministrada oficialmente, el requerimiento judicial había sido emitido por el Juzgado Correccional Nº 2 de Pergamino, a cargo del juez Marcelo Salguero, en el marco de una causa caratulada como “Amenazas calificadas”.

    La orden judicial tenía fecha de alta del 13 de septiembre de 2021 y permanecía vigente al momento de la identificación policial.

    Procedimiento policial

    Tras confirmar la existencia de la medida judicial, los investigadores procedieron al arresto de la joven en plena vía pública y posteriormente mantuvieron comunicación con las autoridades judiciales intervinientes para coordinar las actuaciones correspondientes.

    Voceros policiales indicaron que la detenida fue trasladada a sede judicial para cumplimentar los recaudos legales establecidos por el magistrado interviniente.

    Luego de la notificación formal de la causa y las diligencias de rigor, desde el Juzgado Correccional dispusieron recuperar la libertad de la joven, según precisaron fuentes vinculadas al procedimiento.

    Investigación judicial

    La intervención quedó a cargo del Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, que impartió las directivas correspondientes tras la detención concretada por la DDI local.

    Desde la fuerza de seguridad señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las tareas permanentes de identificación y localización de personas con requerimientos judiciales pendientes en el ámbito del Departamento Judicial Pergamino.

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