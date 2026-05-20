Pergamino: prohíben la caza deportiva para proteger la fauna silvestre y la seguridad en la zona rural

La caza deportiva e ilegal se encuentra prohibida en el Partido de Pergamino. La medida fue dispuesta por la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de resguardar la fauna silvestre, preservar la biodiversidad y garantizar el equilibrio de los ecosistemas naturales de la región.

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Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Pergamino informaron que, de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo DISPO-2026-71, Artículo 1°, quedó vedada “de forma permanente la caza deportiva menor, desde el 1 de mayo hasta el 2 de agosto de 2026, en todo el territorio de los partidos de General Alvear, Villarino, Lezama, General Las Heras y Pergamino”.

La disposición provincial busca reforzar los controles sobre actividades que ponen en riesgo distintas especies de animales silvestres, especialmente durante períodos sensibles para la reproducción y conservación de la fauna autóctona. Asimismo, las autoridades remarcaron que este tipo de medidas resultan fundamentales para evitar la depredación indiscriminada y promover un manejo sustentable de los recursos naturales.

En ese marco, también recordaron que la Ley Provincial Nº 10.081 establece una serie de prohibiciones vinculadas a la actividad cinegética. Entre ellas, se encuentra vedado el uso de métodos destinados a la captura masiva de aves y otros animales silvestres, así como la conformación de cuadrillas de caza a pie o a caballo.

Además, la normativa prohíbe la utilización de hondas, redes, trampas, sustancias tóxicas y armas de calibre no autorizado. Del mismo modo, está expresamente prohibido el uso de perros galgos para la caza de liebres y cualquier otra práctica contemplada en el Artículo 273 de la reglamentación vigente.

Ojos en Alerta

Desde el Municipio señalaron que los controles serán reforzados en caminos rurales y zonas periurbanas, con el propósito de prevenir infracciones y actuar rápidamente ante posibles denuncias de caza ilegal.

Por último, se solicitó la colaboración de los vecinos para denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a la caza furtiva o ilegal. Para ello, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 2477-497101 y el WhatsApp de Ojos en Alerta Rural al 2477-509301.