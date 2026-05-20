Pergamino: prohíben la caza deportiva para proteger la fauna silvestre y la seguridad en la zona rural

La caza deportiva e ilegal se encuentra prohibida en el Partido de Pergamino. La medida fue dispuesta por la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de resguardar la fauna silvestre, preservar la biodiversidad y garantizar el equilibrio de los ecosistemas naturales de la región.
A tener en cuenta en Pergamino
Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Pergamino informaron que, de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo DISPO-2026-71, Artículo 1°, quedó vedada “de forma permanente la caza deportiva menor, desde el 1 de mayo hasta el 2 de agosto de 2026, en todo el territorio de los partidos de General Alvear, Villarino, Lezama, General Las Heras y Pergamino”.
La disposición provincial busca reforzar los controles sobre actividades que ponen en riesgo distintas especies de animales silvestres, especialmente durante períodos sensibles para la reproducción y conservación de la fauna autóctona. Asimismo, las autoridades remarcaron que este tipo de medidas resultan fundamentales para evitar la depredación indiscriminada y promover un manejo sustentable de los recursos naturales.
Mayor seguridad en la zona rural
En ese marco, también recordaron que la Ley Provincial Nº 10.081 establece una serie de prohibiciones vinculadas a la actividad cinegética. Entre ellas, se encuentra vedado el uso de métodos destinados a la captura masiva de aves y otros animales silvestres, así como la conformación de cuadrillas de caza a pie o a caballo.
Además, la normativa prohíbe la utilización de hondas, redes, trampas, sustancias tóxicas y armas de calibre no autorizado. Del mismo modo, está expresamente prohibido el uso de perros galgos para la caza de liebres y cualquier otra práctica contemplada en el Artículo 273 de la reglamentación vigente.
Ojos en Alerta
Desde el Municipio señalaron que los controles serán reforzados en caminos rurales y zonas periurbanas, con el propósito de prevenir infracciones y actuar rápidamente ante posibles denuncias de caza ilegal.
Por último, se solicitó la colaboración de los vecinos para denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a la caza furtiva o ilegal. Para ello, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 2477-497101 y el WhatsApp de Ojos en Alerta Rural al 2477-509301.